直擊茶之魔手台北慶城店！菜單「貴5元」 鐵粉爆買16杯山楂烏龍
手搖飲南霸天「茶之魔手」（也有粉絲稱茶的魔手、茶魔）台北見客了！「茶之魔手」台北慶城店今（24）日上午9點開幕，《NOWnews今日新聞》帶大家直擊，現場小小引起人潮排隊朝聖，有忠實鐵粉一次爆買16杯手搖飲料，其中人氣最夯的就是山楂烏龍，幾乎人人都有買。幫大家搶先曝光台北慶城門市PLUS店專屬菜單，與中南部不同的是，台北只賣大杯，且幾乎全品項「貴5元」。
記者蕭涵云/綜合報導
「茶之魔手」台北首間門市總算見客！插旗「慶城街1號」商場，由總部直營創立的PLUS示範店今起試營運，現場雖未於營業前被人潮擠滿，但《NOWnews今日新聞》記者直擊，接近開幕時間，從四面八方悄悄湧進不少人前來購買，連居住附近的民眾還帶著小孩來朝聖新開店家。
其中上午8點50分抵達、默默在一旁等候的萬先生，遠從中和趕來，排完對、買完手搖飲料還頻頻與店面合影，他接受《NOWnews今日新聞》採訪，表示自己之前到南部玩都會買茶之魔手，覺得茶魔特別的是比其他家「甜一點點」，他個人推薦微糖的山楂烏龍。
而另一位爆買16杯的忠實鐵粉陳先生，向《NOWnews今日新聞》分享，以前還在南部時，因為工作時間早，只有茶之魔手已經營業，養成幾乎每天喝一杯茶魔的習慣，他透露「北上工作多年，之前還特地跑去桃園買。今天休假，來幫附近工作的同事買」，一次提著16杯的陳先生，透露「買最多的山楂烏龍」，大概8點半到現場、由於中間還有追加過一單，離開時已近9點半，不過算是入手兩單「買5送1」的優惠，相當聰明。
《NOWnews今日新聞》也為大家公開最多人關心的「茶之魔手」台北慶城門市PLUS店菜單價目表一覽，與中南部不同的是，台北只賣大杯，沒有販售小杯及中杯；且幾乎全品項「貴5元」。而且店裡一樣有多達18樣加料，也有賣點心厚片。