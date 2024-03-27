CoCo草莓蒸大福第二杯半價、珍珠奶茶買一送一！星巴克也買一送一

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經典日式點心變成夢幻手搖飲料，CoCo都可讓甜點控把草莓大福直接拿來喝！費工把奶香大福現蒸出柔軟綿糯的口感，搭配手工拌煮草莓及蔓越莓的酸甜莓果醬，每一口都喝得到滿滿軟Q配料，細細嚼出溫潤米香融合莓果微酸不甜膩的滋味，是過去沒喝過的口感，咀嚼控一定會愛上！
CoCo都可今天3月27日週三好友日，一日限定在官方LINE推出草莓蒸大福(中)「第二杯半價」優惠！而且CoCo都可配料給的有夠大方，整杯喝到快見底都還有滿滿大福，建議民眾要細嚼慢嚥以免噎到喔。提醒大家，活動飲品的甜度、冰塊固定比例不可調整；記得要先在官方LINE領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限3月27日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。
📌CoCo都可：限店「珍珠奶茶買一送一」！
CoCo都可歡慶台北開封店開幕，即日起至3月27日限店推出「珍珠奶茶買一送一」、3月28日至4月2日百香雙響炮「第二杯半價」；CoCo都可苗栗公館店完成重新裝潢，也有即日起至3月28日「珍珠奶茶買一送一」，3月29日至4月2日百香雙響炮「第二杯半價」。雙雙推出限店飲料優惠回饋。
提醒大家，珍奶買一送一活動11:00起，每日活動數量有限，每次限購2組，限量售完為止；限店優惠活動限到店自取，優惠不併用。
📌星巴克：任一證件對中「2、6」爽喝「買一送一」
星巴克粉絲都在等！就從明天3月28日至3月29日連續2天，11:00-20:00至全台星巴克門市，出示任一證件對中「2、6」，爽喝星巴克「買一送一」不用再抽數位體驗了！證件從身分證、健保卡、學生證等都適用，身分證字號、卡號、日期、地址通通都能對號；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含蜜桃百香抹茶那堤、星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
一時翻不到可用的證件，還是可以抽獎2024星巴克最新26週年「買一送一」數位體驗，記得每天還可分別從LINE、Facebook、Google帳號登入，就有最多三次機會可以抽到「買一送一」、「第二杯半價」等優惠。兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至4月3日。
📌茶の魔手：柚香柚甜「第二杯半價」
茶の魔手開賣獲農糧署「文旦創飲獎」的柚香柚甜系列手搖飲料，上市祭出「第二杯半價」優惠，喝得到手工剝取文旦柚及葡萄柚急速冷凍果肉，而且招牌純茶還有7款可以自由選擇，包括原味、紅（伯爵、靛紅）茶、綠茶、青茶、烏龍、普洱，大杯原價60元現享「第二杯半價」，折扣下來換算每杯只要45元，現省30元。
📌TEA TOP：限店「買一送一」手搖飲料優惠
TEA TOP第一味也歡慶淡水清水店開幕試營運，3月27日至3月28日，購買30元以上飲品「折價10元」（限時12:00-18:00、每人限2組、限大杯、到店自取）；3月29日至3月30日，指定飲品「買一送一」（限時12:00-18:00、每人限2組、限大杯同品項、到店自取）。指定飲品為：招牌高山青、冬梅粉粿、當代雙Q、甘蔗青了、日月潭紅茶、仙楂108茶王。