星巴克、CoCo珍奶「買一送一」！外送萬波、可不可7大「買1送1」

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星巴克3月28日至3月29日連續2天，11:00-20:00至全台門市，出示任一證件對中「2、6」，爽喝星巴克「買一送一」不用抽！舉凡身分證、健保卡、學生證等證件都算，除了身分證字號，證件上的卡號、日期、地址也都能對號；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含蜜桃百香抹茶那堤、星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
懶得找證件的人，當然還是有2024星巴克最新26週年「買一送一」數位體驗可以抽，分別使用LINE、Facebook、Google帳號登入，完成「咖啡旅程尋寶之旅」遊戲，就有機會抽到「買一送一」、「第二杯半價」，一天最多抽獎3次。兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至4月3日。
📌CoCo都可：限店「珍珠奶茶買一送一」！
鄰近北車商圈的民眾有口福了！CoCo都可歡慶台北開封店開幕，限店推出好喝優惠，即日起至3月27日「珍珠奶茶買一送一」、3月28日至4月2日百香雙響炮「第二杯半價」。提醒大家，珍奶買一送一活動11:00起，每日活動數量有限，每次限購2組，限量售完為止；限店優惠活動限到店自取，優惠不併用。
而CoCo都可苗栗公館店完成重新裝潢也有專屬優惠，即日起至3月28日「珍珠奶茶買一送一」，3月29日至4月2日百香雙響炮「第二杯半價」、特價只要48元。提醒大家，珍奶買一送一活動11:00起，每日活動數量有限，每次限購2組，限量售完為止；限到店自取，優惠不併用。
📌茶の魔手：柚香柚甜「第二杯半價」
茶の魔手開賣獲農糧署「文旦創飲獎」的柚香柚甜系列手搖飲料，上市祭出出「第二杯半價」優惠，喝得到手工剝取文旦柚及葡萄柚急速冷凍果肉，而且招牌純茶還有7款可以自由選擇，包括原味、紅（伯爵、靛紅）茶、綠茶、青茶、烏龍、普洱，大杯原價60元現享「第二杯半價」，折扣下來換算每杯只要45元，現省30元。
📌外送Uber Eats專屬「買一送一」最後一天
◾️可不可熟成紅茶：橘果熟成、草莓歐可「買一送一」，UberOne會員還加碼單筆滿299元可享85折好康（單筆最高折抵50元）。
◾️珍煮丹：復刻紅茶、琥珀烏龍拿鐵「買一送一」
◾️大苑子：蔓越莓冰醋、百年仙草干茶「買一送一」
◾️萬波島嶼紅茶：春橙翡翠、春橙烏龍「買一送一」
◾️康青龍：粉紅佳人、清檸綠茶、御香烏龍綠茶、御香烏龍清茶「買一送一」，UberOne會員消費滿350元「再享85折」優惠。
◾️功夫茶：青梅果釀、重焙鐵觀音奶、芭樂輕檸「買一送一」
◾️日出茶太：鮮柚翡翠綠、紫玫瑰荔枝凍飲「買一送一」