挺花蓮地震英雄！迷客夏「免費請喝手搖飲」軍警消醫護：飲料任選
兒童清明連假前大地震全台震撼，為感謝在花蓮前線奮戰的英雄，「迷客夏」4月4日至4月5日連續2天於花蓮中山店「免費請喝手搖飲料」，憑軍警消醫護身份「任選飲料一杯」，由迷客夏請客！
記者蕭涵云/台北報導
昨（3）日上午7:48台灣東部海域發生芮氏規模7.2強震，重創花蓮，至今餘震破200次，造成9人死亡、1011人受傷、143人受困，至今仍持續救援。為感謝站在災難前線奮戰的消防搜救隊員、軍警與醫護人員，手搖飲料品牌「迷客夏」，連續2天免費請喝飲料，慰勞辛苦的夥伴。
4月4日至4月5日至迷客夏花蓮中山店，憑消防、軍人、警察、醫護人員證明文件，「任選飲料乙杯」，迷客夏請客！每日限量100杯，表達謝意，天佑花蓮。為辛苦的前線夥伴們加油，感謝每一位英雄。
迷客夏花蓮中山店 資訊
地址：花蓮縣花蓮市中山路176號
電話：03-832-9818
時間：10:00～01:00連假營業時間可能不同
而日本迴轉壽司「亞洲藏壽司」也對花蓮震災表達關懷，亞洲藏壽司股份有限公司（董事長 西川健太郎）為協助受災民眾度過難關，略盡棉薄之力，捐助新台幣200萬元協助救災與重建，於相關單位成立捐款帳戶後即時匯入。期望災區早日重整家園，順利度過此次難關。