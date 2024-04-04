花蓮7.2強震25年來最猛！單日餘震「衝破200起」　未來一週都還有

挺花蓮地震英雄！迷客夏「免費請喝手搖飲」軍警消醫護：飲料任選

▲兒童清明連假前大地震全台震撼，感謝花蓮前線奮戰的英雄，「迷客夏」4月4日至4月5日連續2天於花蓮中山店「免費請喝手搖飲料」，憑軍警消醫護身份「任選飲料一杯」迷客夏請客。（圖／翻攝自迷客夏FB）
▲兒童清明連假前大地震全台震撼，感謝花蓮前線奮戰的英雄，「迷客夏」4月4日至4月5日連續2天於花蓮中山店「免費請喝手搖飲料」，憑軍警消醫護身份「任選飲料一杯」迷客夏請客。（圖／翻攝自迷客夏FB）

記者蕭涵云/台北報導

兒童清明連假前大地震全台震撼，為感謝在花蓮前線奮戰的英雄，「迷客夏」4月4日至4月5日連續2天於花蓮中山店「免費請喝手搖飲料」，憑軍警消醫護身份「任選飲料一杯」，由迷客夏請客！

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昨（3）日上午7:48台灣東部海域發生芮氏規模7.2強震，重創花蓮，至今餘震破200次，造成9人死亡、1011人受傷、143人受困，至今仍持續救援。為感謝站在災難前線奮戰的消防搜救隊員、軍警與醫護人員，手搖飲料品牌「迷客夏」，連續2天免費請喝飲料，慰勞辛苦的夥伴。

▲4月4日至4月5日至迷客夏花蓮中山店，軍警消醫護「任選飲料乙杯」，迷客夏請客。（圖／翻攝自迷客夏FB）
▲4月4日至4月5日至迷客夏花蓮中山店，軍警消醫護「任選飲料乙杯」，迷客夏請客。（圖／翻攝自迷客夏FB）
4月4日至4月5日至迷客夏花蓮中山店，憑消防、軍人、警察、醫護人員證明文件，「任選飲料乙杯」，迷客夏請客！每日限量100杯，表達謝意，天佑花蓮。為辛苦的前線夥伴們加油，感謝每一位英雄。

迷客夏花蓮中山店 資訊
地址：花蓮縣花蓮市中山路176號
電話：03-832-9818
時間：10:00～01:00連假營業時間可能不同

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▲亞洲藏壽司捐助新台幣200萬元，協助救災與重建。（圖／藏壽司提供）
而日本迴轉壽司「亞洲藏壽司」也對花蓮震災表達關懷，亞洲藏壽司股份有限公司（董事長 西川健太郎）為協助受災民眾度過難關，略盡棉薄之力，捐助新台幣200萬元協助救災與重建，於相關單位成立捐款帳戶後即時匯入。期望災區早日重整家園，順利度過此次難關。


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