星巴克買一送一！兒童清明連假第二杯半價喝4天　迷客夏外送85折

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4月繼續喝星巴克買一送一！外送平台foodomo限定好友分享，明天4月2日5月3日每週三至五，指定飲品「買一送一」好友分享。特大杯「美式」兩杯優惠價125元（原價250元），特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元），特大杯「焦糖可可碎片星冰樂」兩杯優惠價185元（原價370元），幫大家換算折扣完，一杯咖啡飲品只要63～93元，而且每杯星冰樂百元有找，對愛喝星巴克的朋友來說真的好划算，還不用出門在家就能爽爽喝。
📌兒童清明連假「星巴克第二杯半價」連續喝4天
星巴克迎接兒童清明連假，推出一起出發春遊趣「第二杯半價」優惠活動連續喝4天，4月4日至4月7日至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上冰熱/口味皆一致的飲料，即享第二杯半價優惠。
提醒大家，單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價）並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌迷客夏：foodpanda消費滿300元「外送85折」
迷客夏與外送平台foodpanda攜手給出獨家優惠，即日起至5月14日，pandapro會員專屬，消費滿300元可享「外送85折」優惠，免出門排隊、在家就能喝迷客夏還有折扣好方便。提醒大家，優惠數量有限，用完為止。
📌再睡5分鐘：3款「喝的sushi奶蓋」加購價49元
百萬YouTuber滴妹創立的「再睡5分鐘」，今年聯名「台灣壽司郎」攜手打造最嗆「喝的sushi」奶蓋系列手搖飲料，共有wasabi奶蓋、wasabi＋奶蓋、sushi奶蓋3款可嚐鮮。即日起至4月15日，「喝的sushi奶蓋系列」還有加購價49元優惠，只要消費任一杯飲品，即可以49元加購期間限定「喝的sushi奶蓋系列」飲品。
兒童清明連假4月4日起，購買「棉被厚奶蓋系列」就免費贈送「限量聯名杯套」；4月16日至5月19日，完成社群指定任務即可獲得「喝的sushi 奶蓋系列」飲品9折優惠。