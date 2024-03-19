星巴克、珍煮丹、大苑子「買一送一」10手搖優惠！迷客夏外送85折

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2024星巴克最新26週年「買一送一」數位體驗活動，即日起至4月1日，完成「咖啡旅程尋寶之旅」數位體驗後，就能抽獎「買一送一」、「第二杯半價」等活動優惠券，每天都可以分別使用LINE、Facebook、Google帳號登入玩遊戲，相當於一天最多能抽獎3次，簡直保證中獎。兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至4月3日。
提醒大家，由門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單進入活動；每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分門市不適用。
本週3月22日還可以再衝「全品項85折」購物派對優惠！從掛耳咖啡、各式咖啡豆、到蛋糕、咖啡蛋捲禮盒、及咖啡用品、生活用品等各種商品，都能享有「全品項85折優惠」！還加碼「滿額贈買一送一」，當天單筆折扣後消費滿500元，就能再獲得「特大杯好友分享優惠券」一張。提醒大家，不包含飲料、服務性商品、隨行卡及其儲值；折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。
📌迷客夏：foodpanda消費滿300元「外送85折」
迷客夏與外送平台foodpanda推出獨家福利了！即日起至5月14日，pandapro會員專屬消費滿300元可享「外送85折」優惠，免出門排隊好方便。提醒大家，優惠數量有限，用完為止。
📌五桐號：Uber Eats奶茶系列「買一送一」
五桐號奶茶竟然有「買一送一」！今3月19日最後一天，五桐號在Uber Eats外送平台上，限定開喝綿密的五桐奶霜、及茶感十足的濃煮奶茶，2款都有「買一送一」優惠！把握時間喝起來。
📌龜記：龜蜜卡會員升級「飲品95折」優惠
手搖飲料龜記龜蜜卡2.0升級，即日起至3月31日，會員到龜記消費出示會員新介面，可享「飲品95折」優惠。提醒大家，活動期間點數不可累計與折扣；無法與其他優惠券同步使用；Uber Eats、foodpanda 外送平台不適用。
📌大苑子：Uber Eats指定手搖「買一送一」
鮮果專家大苑子不只和壽司郎聯名開吃「莓好時光霜淇淋」。大苑子即日起至3月26日，還在Uber Eats外送平台上，推出蔓越莓冰醋、百年仙草干茶「買一送一」專屬優惠。
📌可不可熟成紅茶：Uber Eats新品「買一送一」
可不可熟成紅茶又有買一送一優惠了！即日起至3月26日，在Uber Eats外送平台上推出「橘果熟成、草莓歐可」2款手搖飲料大杯買一送一活動；UberOne會員還加碼單筆滿299元可享85折好康（單筆最高折抵50元）。
提醒大家，每日限量，優惠組數售完為止；品項未有「綠色字樣」表示優惠已兌換完畢；每訂單最多買3送3；商品金額為中杯價格，需另加價升級大杯享優惠活動；請以2的倍數訂購，並留意下單金額為「折扣後金額」才有優惠；加料需額外加價，購買不包含於優惠中。
📌珍煮丹：2杯99元！Uber Eats指定品項「買一送一」
珍煮丹全新推出「青梅微醺0%氣泡飲」，酸甜青梅口味的淡淡茶香裡，喝得到啤酒風味底蘊，神秘的0%微醺搭配氣泡感，像酒又像茶的微妙滋味，即日起至3月31日，祭出現場販售「2杯乾杯價99元」，推薦大家喝喝看。
另外即日起至3月26日，珍煮丹在Uber Eats外送平台上，也限定推出復刻紅茶、琥珀烏龍拿鐵「買一送一」專屬優惠。
📌萬波島嶼紅茶：Uber Eats春橙系列「買一送一」
萬波島嶼紅茶春橙系列回歸熱賣了，即日起至3月26日，在Uber Eats外送平台上，還推出春橙翡翠、春橙烏龍「買一送一」優惠，獨家限量，鐵粉們免出門也能喝一波。
📌功夫茶：「1+1」75元！兒童節送繪本組 Uber Eats「買一送一」
功夫茶即日起至4月24日，「春日的第一杯奶茶」回饋活動開跑，買指定奶茶＋純茶「1+1」優惠價75元，大杯奶茶可選重焙鐵觀音奶、翠玉奶茶、或岩紅厚奶茶，搭配大杯純茶有重焙鐵觀音、四季春青茶、岩葉紅茶、翠玉綠茶可任選。適逢兒童節/清明假期加碼，4月4日當天到功夫茶買2杯無咖啡因的「黑糖波霸純鮮奶」，可免費獲得「功夫小繪本組」，裡面有著色本乙本、色鉛筆乙罐，限量只送不賣。
而即日起至3月26日，功夫茶還在Uber Eats外送平台上，開喝青梅果釀、重焙鐵觀音奶、芭樂輕檸「買一送一」限定優惠。
📌康青龍：Uber Eats 4款手搖「買一送一」
康青龍即日起至3月26日，也獨家在Uber Eats外送平台上大推「買一送一」優惠活動！指定品項包括粉紅佳人、清檸綠茶、御香烏龍綠茶、御香烏龍清茶共4款手搖飲料都能「買一送一」；加碼UberOne會員消費滿350元「再享85折」優惠。
📌日出茶太：Uber Eats指定品項「買一送一」
日出茶太即日起至3月26日，於Uber Eats外送平台上，有獨家鮮柚翡翠綠、紫玫瑰荔枝凍飲「買一送一」優惠。
📌TEA TOP：限店「買一送一」手搖飲料優惠
TEA TOP第一味淡水清水店開幕試營運祭出獨家優惠，3月25日至3月26日，消費贈送「半價」折價券（使用期限3月31日至4月30日、限大杯、來店自取）；3月27日至3月28日，購買30元以上飲品限時「折價10元」（限時12:00-18:00、每人限2組、限大杯、到店自取）；3月29日至3月30日，指定飲品可享限時「買一送一」（限時12:00-18:00、每人限2組、限大杯同品項、到店自取）。指定飲品為：招牌高山青、冬梅粉粿、當代雙Q、甘蔗青了、日月潭紅茶、仙楂108茶王。