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再睡5分鐘X壽司郎「山葵奶蓋」愚人節免費喝　敲碗想吃奶蓋生鮭魚

▲愚人節手搖飲料再睡5分鐘最嗆聯名壽司郎開賣「喝的sushi」，3款「山葵奶蓋」還有醬油獵奇口味，今4月1日說通關密語免費喝。台灣壽司郎則被敲碗想吃小咖立體化壽司「奶蓋生鮭魚」實體。（圖／再睡5分鐘提供）
▲愚人節手搖飲料再睡5分鐘最嗆聯名壽司郎開賣「喝的sushi」，3款「山葵奶蓋」還有醬油獵奇口味，今4月1日說通關密語免費喝。台灣壽司郎則被敲碗想吃小咖立體化壽司「奶蓋生鮭魚」實體。（圖／再睡5分鐘提供）

記者蕭涵云/綜合報導

愚人節驚喜連連，再睡5分鐘2024年聯名日本第一迴轉壽司壽司郎，打造「喝的sushi」最嗆聯名系列，3款wasabi「山葵奶蓋」認真開賣、還有醬油獵奇口味等大家挑戰；今4月1日愚人節說出通關密語「我要一杯沒有加sushi但喝起來像sushi的sushi奶蓋」，就能免費喝大杯「sushi 奶蓋」手搖飲料。台灣壽司郎粉專則幽默秀出高難度小咖立體化壽司「奶蓋生鮭魚」幫推聯名茶飲，沒想到鐵粉狂敲碗想吃實體。

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由百萬YouTuber滴妹創立的「再睡5分鐘」，2024年愚人節最強企劃，今宣布聯名「壽司郎」推出最嗆「喝的sushi」奶蓋系列，端出自豪的招牌鹹奶蓋，認真打造3種不同「喝的sushi」奶蓋風味飲品。

▲滴妹創立的手搖品牌「再睡5分鐘 NAP TEA」人氣紅不讓，這次卻因臉書發文的用字慘遭炎上。（圖／翻攝滴妹IG）
▲百萬YouTuber滴妹創立的手搖飲料「再睡5分鐘 NAP TEA」，人氣相當高。（圖／翻攝滴妹IG）
以再睡5分鐘招牌鹹奶蓋搭配壽司郎北海道產山葵的「wasabi奶蓋」，鹹甜綿密、尾韻帶出山葵嗆辛辣感，推薦喜歡哇沙米的朋友一定要嘗試；史上最嗆奶蓋升級版的「wasabi＋奶蓋」，則以招牌鹹奶蓋搭配2倍山葵強度，一喝辛辣口感直衝鼻頭、眼睛和腦門，喜歡吃嗆辣山葵到噴淚的饕客快來挑戰！獵奇款「sushi奶蓋」，則將wasabi奶蓋融合壽司郎的本釀造醬油，彷彿「喝的壽司」奇趣滋味，試膽口味100%。

▲再睡5分鐘X壽司郎開賣3款最嗆「喝的sushi」奶蓋系列，wasabi奶蓋、wasabi＋奶蓋、sushi奶蓋等大家挑戰。（圖／再睡5分鐘提供）
▲再睡5分鐘X壽司郎開賣3款最嗆「喝的sushi」奶蓋系列，wasabi奶蓋、wasabi＋奶蓋、sushi奶蓋等大家挑戰。（圖／再睡5分鐘提供）
今4月1日愚人節當天，到全台再睡5分鐘門市對店員說出通關密語「我要一杯沒有加sushi但喝起來像sushi的sushi奶蓋」，就能免費喝大杯「sushi 奶蓋」手搖飲料（不是繞口令），每間門市限量30杯；即日起至4月15日推出「喝的sushi 奶蓋系列」飲品加購價49元，消費任一杯飲品即可以49元加購期間限定「喝的sushi奶蓋系列」飲品；4月4日起，凡購買「棉被厚奶蓋系列」還免費贈送限量聯名杯套；4月16日至5月19日，於社群Instagram上傳「喝的sushi奶蓋聯名杯套」 限時動態，完成指定任務即可獲得「喝的sushi 奶蓋系列」飲品9折優惠。

事實上，「再睡5分鐘」的招牌鹹奶蓋開幕至今，銷量超過80座台北101高度！而每季推出至少6種新品的再睡5分鐘，光新品都能創造銷量達數十萬杯的好成績；雖說「喝的sushi」是愚人節企劃，可真的沒在隨便開玩笑，兩強品牌認真聯名開賣最嗆手搖飲料。

▲台灣壽司郎粉專發出「奶蓋生鮭魚」想幫推再睡5分鐘聯名茶飲，沒想到超萌小咖壽司被敲碗想吃實體。（圖／翻攝自台灣壽司郎FB）
▲台灣壽司郎粉專發出「奶蓋生鮭魚」想幫推再睡5分鐘聯名茶飲，沒想到超萌小咖壽司被敲碗想吃實體。（圖／翻攝自台灣壽司郎FB）
而台灣壽司郎也在粉專公開難得的聯名消息，幽默秀出高難度小咖立體化壽司「奶蓋生鮭魚」，還說師傅將飽滿的醋飯，一顆一顆塞進鹹甜夠味的豆皮中，並手工以日本進口海苔與白芝麻，如實呈現小咖五官、尤其招牌垂垂眼，最後注入靈魂呆毛及再睡5分鐘的經典奶蓋，需花費7749天才得以完成，但是「4月1日起全台壽司郎皆無販售」，目的只是想幫推一波聯名茶飲。

沒想到不少鐵粉狂敲碗想吃實體，紛紛吶喊「好想吃噢！」、「看起來很好吃耶⋯」、「比較想吃奶蓋生鮭魚 哈哈哈」、「有這壽司我就衝了」，還專業分析「這個手工應該要用金色的盤子」，愚人節好幽默。

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