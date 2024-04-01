再睡5分鐘X壽司郎「山葵奶蓋」愚人節免費喝　敲碗想吃奶蓋生鮭魚

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以再睡5分鐘招牌鹹奶蓋搭配壽司郎北海道產山葵的「wasabi奶蓋」，鹹甜綿密、尾韻帶出山葵嗆辛辣感，推薦喜歡哇沙米的朋友一定要嘗試；史上最嗆奶蓋升級版的「wasabi＋奶蓋」，則以招牌鹹奶蓋搭配2倍山葵強度，一喝辛辣口感直衝鼻頭、眼睛和腦門，喜歡吃嗆辣山葵到噴淚的饕客快來挑戰！獵奇款「sushi奶蓋」，則將wasabi奶蓋融合壽司郎的本釀造醬油，彷彿「喝的壽司」奇趣滋味，試膽口味100%。
今4月1日愚人節當天，到全台再睡5分鐘門市對店員說出通關密語「我要一杯沒有加sushi但喝起來像sushi的sushi奶蓋」，就能免費喝大杯「sushi 奶蓋」手搖飲料（不是繞口令），每間門市限量30杯；即日起至4月15日推出「喝的sushi 奶蓋系列」飲品加購價49元，消費任一杯飲品即可以49元加購期間限定「喝的sushi奶蓋系列」飲品；4月4日起，凡購買「棉被厚奶蓋系列」還免費贈送限量聯名杯套；4月16日至5月19日，於社群Instagram上傳「喝的sushi奶蓋聯名杯套」 限時動態，完成指定任務即可獲得「喝的sushi 奶蓋系列」飲品9折優惠。
事實上，「再睡5分鐘」的招牌鹹奶蓋開幕至今，銷量超過80座台北101高度！而每季推出至少6種新品的再睡5分鐘，光新品都能創造銷量達數十萬杯的好成績；雖說「喝的sushi」是愚人節企劃，可真的沒在隨便開玩笑，兩強品牌認真聯名開賣最嗆手搖飲料。
而台灣壽司郎也在粉專公開難得的聯名消息，幽默秀出高難度小咖立體化壽司「奶蓋生鮭魚」，還說師傅將飽滿的醋飯，一顆一顆塞進鹹甜夠味的豆皮中，並手工以日本進口海苔與白芝麻，如實呈現小咖五官、尤其招牌垂垂眼，最後注入靈魂呆毛及再睡5分鐘的經典奶蓋，需花費7749天才得以完成，但是「4月1日起全台壽司郎皆無販售」，目的只是想幫推一波聯名茶飲。
沒想到不少鐵粉狂敲碗想吃實體，紛紛吶喊「好想吃噢！」、「看起來很好吃耶⋯」、「比較想吃奶蓋生鮭魚 哈哈哈」、「有這壽司我就衝了」，還專業分析「這個手工應該要用金色的盤子」，愚人節好幽默。