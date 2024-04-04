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清心福全買一送一！星巴克、先喝道第二杯半價　茶の魔手買5送1

▲清心福全2款好料新品，粉條鮮奶茶及茉綠茶凍拿鐵新上市。（圖／清心福全提供）
▲清心福全2款好料新品，粉條鮮奶茶及茉綠茶凍拿鐵新上市。（圖／清心福全提供）

記者蕭涵云/綜合報導

迎接兒童清明連假，天氣越來越熱，《NOWnews今日新聞》幫大家一次整理清涼手搖飲料優惠，清心福全限店「買一送一」優惠被挖出，星巴克、先喝道都有「第二杯半價」，茶の魔手「買5送1」也別錯過，家人相聚、朋友出遊揪一揪，划算優惠喝一波。

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📌清心福全：限店大杯優多綠茶「買一送一」
南部的朋友有口福了，清心福全「高雄大寮光明店」歡慶開店週年，即日起至4月7日整個連假期間都是週年慶，祭出大杯優多綠茶「買一送一」好康優惠，限時11:00-13:00、17:00-19:00開喝。提醒大家，每人限購一組（大杯優多綠茶2杯）；僅限到店消費，不適用於外送或外送平台；優惠不併用。

▲手搖飲料、咖啡優惠懶人包，清心、大苑子、麻古茶坊等7家手搖飲，外送Uber Eats「買一送一」好康，85度C多多綠第二杯10元，星巴克、路易莎咖啡「第二杯半價」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲清心福全高雄大寮光明店，大杯優多綠茶​​​​​​​「買一送一」限店優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
📌星巴克：清明連假「第二杯半價」喝4天
星巴克迎接兒童清明連假，即日起至4月7日推出一起出發春遊趣「第二杯半價」優惠，連假4天至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上冰熱/口味皆一致的飲料，「第二杯半價」優惠！提醒大家，單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價）並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲星巴克「星冰樂百元有找」foodomo優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克清明連假「第二杯半價」喝4天。（圖／記者蕭涵云攝）
📌先喝道：英式水果茶「第二杯半價」
古典玫瑰園旗下手搖飲料品牌「先喝道」，即將於明天4月5日推出英式水果茶「第二杯半價」優惠，將當季水果結合錫蘭高地紅茶，喝的到百香、鳳梨、柳橙的清新甘甜，酸甜消暑又解渴。提醒大家，限同品項，每人限購兩組(共四杯)；限門市自取、優惠不併用。

▲3月14日白色情人節手搖飲料優惠一次整理，七盞茶芝士奶霜系列「買一送一」，先喝道「第二杯半價」連喝2天，親一下爽喝85度C「第二杯半價」好康。（圖／翻攝自先喝道FB）
▲先喝道英式水果茶「第二杯半價」。（圖／翻攝自先喝道FB）
📌茶の魔手：「買5送1」常態優惠
剛到北部開設台北首間門市的「茶の魔手」，再度引起全台熱議，超人氣熱夯的必喝清單山楂烏龍、藍莓凍奶茶、青梅青茶、鮮奶普洱等，都在網路上流傳，而且有「手搖飲南霸天」稱號的茶魔，不只是親民的平價手搖飲料，更是常態祭出「全品項買5送1」優惠，清明節若回到中南部返鄉拜拜，一定要開喝的吧。

▲手搖飲南霸天「茶の魔手」正式插旗台北慶城街1號，今起全台門市「柚香柚甜第二杯半價」優惠爽喝7天，有7種純茶口味可任選。折扣下來，相當於每杯只要45元，現省30元一杯飲料錢。（圖／記者蕭涵云攝）
▲茶の魔手常態優惠「全品項買5送1」。（圖／記者蕭涵云攝）

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