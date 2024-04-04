清心福全買一送一！星巴克、先喝道第二杯半價　茶の魔手買5送1

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南部的朋友有口福了，清心福全「高雄大寮光明店」歡慶開店週年，即日起至4月7日整個連假期間都是週年慶，祭出大杯優多綠茶「買一送一」好康優惠，限時11:00-13:00、17:00-19:00開喝。提醒大家，每人限購一組（大杯優多綠茶2杯）；僅限到店消費，不適用於外送或外送平台；優惠不併用。
📌星巴克：清明連假「第二杯半價」喝4天
星巴克迎接兒童清明連假，即日起至4月7日推出一起出發春遊趣「第二杯半價」優惠，連假4天至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上冰熱/口味皆一致的飲料，「第二杯半價」優惠！提醒大家，單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價）並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌先喝道：英式水果茶「第二杯半價」
古典玫瑰園旗下手搖飲料品牌「先喝道」，即將於明天4月5日推出英式水果茶「第二杯半價」優惠，將當季水果結合錫蘭高地紅茶，喝的到百香、鳳梨、柳橙的清新甘甜，酸甜消暑又解渴。提醒大家，限同品項，每人限購兩組(共四杯)；限門市自取、優惠不併用。
📌茶の魔手：「買5送1」常態優惠
剛到北部開設台北首間門市的「茶の魔手」，再度引起全台熱議，超人氣熱夯的必喝清單山楂烏龍、藍莓凍奶茶、青梅青茶、鮮奶普洱等，都在網路上流傳，而且有「手搖飲南霸天」稱號的茶魔，不只是親民的平價手搖飲料，更是常態祭出「全品項買5送1」優惠，清明節若回到中南部返鄉拜拜，一定要開喝的吧。