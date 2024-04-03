CoCo楊枝甘露回歸「第二杯0元」！星巴克、康青龍「買一送一」

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瘋掉！幸福來得太突然，CoCo夏天超夯的「楊枝甘露」炫風回歸，每年賣爆的消暑手搖飲料，以當季芒果丁與芒果泥搭配酸甜多汁的紅柚果肉、加滿西谷米及「蜜香凍」配料，酸甜滋味嚼到停不下來，不只有正宗港式做法、搭配濃郁椰奶基底的「胖胖楊枝甘露」，還有獨創使用低熱量優酪乳為基底的「纖細楊枝甘露」一起開喝囉。
今天4月3日CoCo都可週三好友日，一日快閃在官方LINE推出胖胖楊枝甘露(中)「第二杯0元」優惠，相當於「買一送一」大方開賣！提醒大家，活動飲品的甜度、冰塊固定比例不可調整；記得要先在官方LINE領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限4月3日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。
📌星巴克買一送一！清明連假「第二杯半價」喝4天
星巴克外送平台foodomo限定好友分享，即日起至5月3日每週三至五，指定飲品「買一送一」好友分享。特大杯「美式」兩杯優惠價125元（原價250元），特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元），特大杯「焦糖可可碎片星冰樂」兩杯優惠價185元（原價370元），換算下來，每杯咖啡只要63～93元，而且星冰樂一杯「百元有找」，划算喝一波。
迎接兒童清明連假，星巴克推出一起出發春遊趣「第二杯半價」優惠連續喝4天，4月4日至4月7日至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上冰熱/口味皆一致的飲料，即享第二杯半價優惠。提醒大家，單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價）並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌康青龍：新品仙凍蜜茉綠「買一送一」
咀嚼控太有口福，康青龍以茉莉花清香綠茶搭配手作軟嫩仙草，打造「仙凍蜜茉綠」新品手搖飲料，清爽嚼感迎接夏天。即日起至4月7日，初夏上市就祭出「買一送一」優惠，爽喝整個連假；加入康青龍官方LINE會員，在圖文選單按下「點我領券」後，於龍來訂線上平台點餐開喝划算優惠。數量有限，領完為止。