國際珍奶日買一送一！星巴克、七盞茶、翰林半價　CoCo第二杯10元

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雖然星巴克尚未公布國際珍奶日優惠，但4月30日當天可是有外送foodomo「買一送一」可以喝！即日起至5月3日每週三至五，星巴克於外送平台foodomo限定好友分享，指定飲品「買一送一」爽喝半價優惠。特大杯指定品項為「美式」兩杯優惠價125元（原價250元）、「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、「焦糖可可碎片星冰樂」兩杯優惠價185元（原價370元），幫大家試算，喝一杯咖啡只要63起、三款飲品都是每杯百元有找，連星冰樂也只要93元就開喝！提醒大家，外送平台飲料製作標準將依循平台公告，不提供「備註」以及「客製化」服務；不適用於門市現場點購，各行銷活動恕不合併使用。
📌七盞茶：新店開幕！全品項「買一送一」喝3天
高雄人衝了！七盞茶歡慶左營曾子店開幕，從國際珍奶日4月30日至5月2日，全品項「買一送一」爽喝3天，等於幾乎全店都半價，不買幾杯怎麼說得過去。提醒大家，買任一飲品即送相同甜度、溫度飲品，活動不含季節限定；每人每次限購兩組(共4杯)；優惠不併用；限現場購買，不適用線上點餐、門市外送、第三方外送平台和來電預約。
七盞茶Seventea左營曾子店 資訊
地址：高雄市左營區曾子路531號
電話：07-345-3661
時間：週一至週日9:30-20:30
📌翰林茶館：原創珍奶系列「買一送一」
曾打造「國宴珍奶」的翰林茶館，4月25日會員日，APP領券獨享原創珍奶系列「買一送一」優惠！兌換時段11:00-20:00，有黑珍珠或白珍珠可以喝。提醒大家，當日領券使用喔。另外現在APP上還有特大杯脆梅綠茶、梅釀清香烏龍茶「第二杯6折」優惠券可以領，即日起至4月30日，限優惠一次。
📌CoCo都可：珍珠奶茶「第二杯10元」爽喝4天
CoCo都可迎接4月30日國際珍奶日，大方祭出好康活動「珍珠奶茶第二杯10元」爽喝4天！換算成2杯大杯珍珠奶茶只要65元也太划算，只要於4月27日至4月30日，使用都可訂線上點單就有優惠，而且「購買不限組數」也免領券。提醒大家，全門市適用、但商場門市/部分門市無售該品項。