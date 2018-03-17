旱溪媽祖福證　台中樂成宮首屆46對新人集團結婚

台中樂成宮與婚紗業者共同合辦「神賜福氣—金石同心」樂成宮首屆集團結婚，今(17)日於樂成宮廟埕前展開，現場有46對新人帶著天上聖母旱溪媽祖的祝福，攜手走向人生另一階段，副市長張光瑤也前往現場，祝賀新人在旱溪媽祖的見證與守護下幸福到老。
這次集團婚禮重點儀式「旱溪媽祖福證」，主婚人由台中樂成宮董事長郭松益擔任，並由主持人恭讀疏文並向天地、天上聖母、月老星君行三鞠躬禮及新人行對拜禮，活動在薩克斯風演奏中熱鬧開場，市議員邱素貞也到場祝福。
張光瑤表示，祝福所有新人，恭喜大家在兩百多年歷史的樂成宮旱溪媽祖面前完成終身大事，從今以後彼此心連心共創美滿家庭；在這幸福的時刻，也期勉新人人生旅途漫長，未來雙方要一起同心面對困難，互相扶持幸福到老。
▲台中樂成宮首屆舉辦「神賜福氣—金石同心」集團結婚（圖／民政局提供 , 2018.3.17)
▲台中樂成宮首屆舉辦「神賜福氣—金石同心」集團結婚（圖／民政局提供 , 2018.3.17)
樂成宮董事長郭松益祝福新人們百年好合、早生貴子，並分享新人夫妻和諧幸福相處之道，並表示樂成宮月老為大家祝福，贏得佳偶，永浴愛河，旱溪媽祖守護新人，幸福到老，真心不變，今生不渝。
民政局指出，這次活動備有12項好禮，包括手工喜餅、白金結婚證書桌框、隨身碟USB、好運〈孕〉到金鏟子、溫泉泡湯劵、專屬相片封面紅白酒套組、愛心雙喜雙匙禮盒、高級馬克杯等，還有摸彩好禮及加贈真鑽對戒一組，並安排新人與家屬在與天上聖母旱溪媽祖、月老星君合影，留下永恆記憶。