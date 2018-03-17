旱溪媽祖福證　台中樂成宮首屆46對新人集團結婚

台中樂成宮與婚紗業者共同合辦「神賜福氣—金石同心」樂成宮首屆集團結婚，今(17)日於樂成宮廟埕前展開，現場有46對新人帶著天上聖母旱溪媽祖的祝福，攜手走向人生另一階段，副市長張光瑤也前往現場，祝賀新人在旱溪媽祖的見證與守護下幸福到老。

這次集團婚禮重點儀式「旱溪媽祖福證」，主婚人由台中樂成宮董事長郭松益擔任，並由主持人恭讀疏文並向天地、天上聖母、月老星君行三鞠躬禮及新人行對拜禮，活動在薩克斯風演奏中熱鬧開場，市議員邱素貞也到場祝福。

張光瑤表示，祝福所有新人，恭喜大家在兩百多年歷史的樂成宮旱溪媽祖面前完成終身大事，從今以後彼此心連心共創美滿家庭；在這幸福的時刻，也期勉新人人生旅途漫長，未來雙方要一起同心面對困難，互相扶持幸福到老。