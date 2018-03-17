地方萬花筒》影／鹿港水環境改造　「鹿港溪再現」動土

魏明谷指出，鹿港溪整治的工程包含約1億元的淨水場、約8億元的河川整治，將近600公尺的長度，並有鹿港福興汙水下水道的興建經費約25億元，以三個核心的水環境改造，建造未來鹿港成為美麗漂亮且沒有臭水溝的現代化城市。



▲ 「鹿港溪再現計畫」，彰化縣長魏明谷主持開工動土典禮，藉由鹿港溪風華再現，一步步打造鹿港成為鹿港國家歷史風景區。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.17）

魏明谷表示，鹿港國家歷史風景區不但能帶動鹿港、福興地區的進步，也能讓在地鄉親看到未來與盼望，期待鹿港國家歷史風景區能夠吸引世界的觀光客，他們想要瞭解台灣的文化，首選就是鹿港，要把鹿港打造成彰化的鹿港、台灣的鹿港、國際的鹿港。此外，中央也核定3億元經費興建鹿江國中小，並培養孩子發展雙語言，讓孩子能以語言優勢成為國際觀光客的導覽員。

魏明谷表示，這次舊鹿港溪即將動土，這條溪是鹿港發展的起源，整治完後，將重現千帆入港的歷史再造現場，感謝中央「前瞻基礎建設計畫」給予6年60億元的經費。大家也都很期待鹿港發展的母親河「舊鹿港溪」風華再現，希望這條溪整治後能夠為彰化鹿港觀光的亮點，歡迎全國鄉親一起來觀賞鹿港的古蹟、雕刻、民俗、才藝，品嘗鹿港的小吃。



▲ 「鹿港溪再現計畫」，彰化縣長魏明谷主持開工動土典禮，藉由鹿港溪風華再現，一步步打造鹿港成為鹿港國家歷史風景區。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.17）

魏明谷說，鹿港溪已完成設計發包，全區以「生活文化古城、溪畔憶廊」為發展願景，導入生態記憶、行船記憶、場所記憶等歷史印象，更配合現況及周邊發展區域之性質分為景觀綠帶、親水廊道、藍帶遊憩、大型廣場等區段予以營造。



▲ 「鹿港溪再現計畫」，彰化縣長魏明谷主持開工動土典禮，藉由鹿港溪風華再現，一步步打造鹿港成為鹿港國家歷史風景區。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.17）

水利署副署長鍾朝恭表示，鹿港是一個重鎮，重鎮裡會有一條河川或是一種象徵，鹿港溪是很重要的，過去水利署也有補助經費進行河川整治，雖然已經改善淹水的問題，但還需要做得更好，讓人看起來這個環境是很好的，所以「前瞻基礎建設計畫」又爭取到經費進行鹿港溪的整治，兩年後，或許大家便能在這裡看著清澈的河水、喝咖啡，這是中央與縣府合力協助的部分，希望鹿港溪兩年後能夠成為鹿港的母親河。