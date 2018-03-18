影／台灣國際遊艇展　開拓海上觀光旅遊搶商機

▲搭遊艇，由海上看城市，另有一番特色。（圖／記者陳佩琪攝 , 2018.03.18）



▲嘉信遊艇船長張國榮（右一）表示，休閒能讓國人身心健康，進而提高工作效能與降低社會犯罪率功能，達到國家基本面穩定發展。（圖／記者陳佩琪攝 , 2018.03.18）

主辦的高雄市政府海洋局局長林英斌則指出，此次遊艇展有170家廠商參展，使用1000個攤位，室內及水上展示實船65艘頂級遊艇、動力船及帆船，室內展出最大遊艇為76呎，水上更展出96呎的大型豪華遊艇。

林英斌表示，台灣四面環海，雨量豐沛，大、小河川密布。由於最大分水嶺中央山脈分布位置偏東，主要的河川大多分布在西半部，包括長度最長位居中部地區的濁水溪，流域最廣位居南部地區的高屏溪，對休閒玩家而言，彷彿處身天堂一般，舉凡上山下海，專業種類眾多。



▲此次參展的嘉信遊艇總經理龔俊豪表示，即使有將近40多年的造船經驗，我們仍不斷地挑戰著每一天，期許能打造出更好的遊艇，實現客戶的夢想和願望。（圖／記者宋德威攝 , 2018.03.18）



▲如今高雄港的碼頭依照位置與特性，可以分為蓬萊、鹽埕、苓雅、中島、前鎮、小港、中興與大仁商港區。還有一些零星分布的小漁港、造船廠與修船場等等。（圖／記者陳佩琪攝 , 2018.03.18）



▲為了推升遊艇產業，擴大產業的外貿產值，辦展覽及邀請國外買家參展是重要的助力。（圖／記者宋德威攝 , 2018.03.18）

台灣遊艇產值自2013年起名列全球前6大，2018年更躋身為全球第4大遊艇製造國，僅次於義大利、荷蘭及土耳其，在亞洲仍維持第1名，而高雄市擁有得天獨厚的港灣、氣候和地理條件，在台灣33家遊艇製造業者中，有17家以高雄為生產基地，9成新建造遊艇以高雄為輸出港。南台灣的高雄港，所在地明鄭後期原為漁村，清初已成為高屏地區商品集散中樞，原稱打狗港。



▲林英斌表示，為了讓民眾有機會與遊艇接觸，更首創一系列的遊艇體驗活動。（圖／記者蔡坤霖攝 , 2018.03.18）

嘉信遊艇總經理龔俊豪表示，剛成立時，是一家位於高雄市臨海工業園區的工廠，專營木材進口。在1977 年開始遊艇的設計,建造與銷售。公司則繼續使用嘉信木業股份有限公司名稱，在 1997 年正式更名為嘉信遊艇股份有限公司，在 1978 年 8 月交付了第一艘遊艇到美國西雅圖。10年後，該遊艇業者生意持續穩定地成長。並創下在一年內交付94艘遊艇的紀錄，讓臺灣贏得「亞洲遊艇王國」的美譽。



▲高雄市遊艇業者有19家，占全國2/3的比例，產值約40億元也占全國8成。（圖／記者陳佩琪攝 , 2018.03.18）



▲體驗遊艇搭乘，樂趣無限。（圖／記者陳佩琪攝 , 2018.03.18）

嘉信遊艇船長張國榮是花蓮人，是個熱愛自由的天秤座，戶外專長訓啟蒙自海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊；「兩棲專長班114期」結訓的張國榮，目前任職於嘉信遊艇擔任船長一職，遊艇資歷6年，充滿對大自然的挑戰與熱誠，勇踏戶外，展現自我。



▲嘉信遊艇船長張國榮說，藉由海洋休閒產業能開闊自我非凡人生，讓視野更遼闊。（圖／記者謝志昇攝 , 2018.03.18）

張國榮表示，現階段台灣自從健康觀念普及之下，民眾為要求生活品質，開始紛紛提倡休閒活動與觀光休閒等，這也促始國內「休閒」這個名詞有如雨後春筍般紛紛出現，繼而打開國人的休閒市場。時下「夯」的休閒運動產業有許多項目，而在台灣，越來越多民眾重視生活品質。



▲2018台灣國際遊艇展在高雄展覽館展出。（圖／記者謝志昇攝 , 2018.03.18）



▲搭遊艇由海上看城市，感受非凡。（圖／記者陳佩琪攝 , 2018.03.18）