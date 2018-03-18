台灣首場銀標籤認證 　1.3萬人參與萬金石馬拉松

「2018新北市萬金石馬拉松」今(18)日在新北市長朱立倫鳴槍下起跑，由於這是台灣首場銀標籤馬拉松賽事，吸引全世界33國優秀選手參與，朱立倫還前往選手補給站，跟選手一一擊掌加油，希望大家都能創造個人佳績，並在終點線迎接菁英選手，為42公里全馬前三名的選手掛牌。

萬金石馬拉松從2003年只有4000人的金山馬拉松，歷經10多年的賽事，已是國內最具特色的山海馬拉松，號稱擁有全台最美麗的「維納斯海岸線」，去年(2017)年底更獲得國際田總銀標籤(IAAF)認證。

萬金石馬拉松一早在萬里翡翠灣熱鬧開跑，朱立倫親自到場歡迎來自世界各國的選手體驗這場國際級賽事，感受當地居民最熱情的歡迎。他說，今年的萬金石馬拉松活動報名非常踴躍，感謝所有跑友、工作人員及志工們的參與及支持，希望藉由這場賽事提供國內外菁英選手的交流平台，培育更多台灣優質且俱潛力的選手，未來會繼續爭取IAAF國際級金標籤認證。