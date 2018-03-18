台灣首場銀標籤認證 　1.3萬人參與萬金石馬拉松

「2018新北市萬金石馬拉松」今(18)日在新北市長朱立倫鳴槍下起跑，由於這是台灣首場銀標籤馬拉松賽事，吸引全世界33國優秀選手參與，朱立倫還前往選手補給站，跟選手一一擊掌加油，希望大家都能創造個人佳績，並在終點線迎接菁英選手，為42公里全馬前三名的選手掛牌。
萬金石馬拉松從2003年只有4000人的金山馬拉松，歷經10多年的賽事，已是國內最具特色的山海馬拉松，號稱擁有全台最美麗的「維納斯海岸線」，去年(2017)年底更獲得國際田總銀標籤(IAAF)認證。
萬金石馬拉松一早在萬里翡翠灣熱鬧開跑，朱立倫親自到場歡迎來自世界各國的選手體驗這場國際級賽事，感受當地居民最熱情的歡迎。他說，今年的萬金石馬拉松活動報名非常踴躍，感謝所有跑友、工作人員及志工們的參與及支持，希望藉由這場賽事提供國內外菁英選手的交流平台，培育更多台灣優質且俱潛力的選手，未來會繼續爭取IAAF國際級金標籤認證。
接著前往選手補給站一一和參賽選手擊掌，替努力的跑者加油打氣。隨後，朱市長也到終點線迎接菁英選手，為42公里全馬前三名的選手掛牌，肯定他們勇於挑戰自我及堅持到底的運動家精神。
新北市體育處表示，今年賽事共有超過1萬3,000人參加，包含33國447位外籍選手參加，其中超過40位國內外菁英好手參賽。而42公里馬拉松男子組前三名分別為YUKI KAWAUCHI、JOHNSTONE KIBET MAIYO、AREDOM TIUMAY DEGEFA。至於42公里馬拉松女子組前三名分別為RAEL KIYARA NGURIATUKEI、CHEMTAI RIONOT UKEI、JI HYANG KIM。
體育處表示，今年萬金石多項創新貼心服務，包含賽道上每2.5公里設置醫護站與緊急救護人員，及每1.5公里就有救護人員配戴AED，提供跑友更安心的環境；起跑融入DJ show帶動現場氣氛，超過15項豐富的完賽禮、完賽歡樂Bar、與在地結合行銷石門粽，全台唯一首場國際田總銀標馬拉松「萬金石」不只是一場國際賽事，更是在地年度嘉年華活動，全民一起展現特色歡迎各地選手。