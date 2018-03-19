台塑未來之星贊助 梁恩碩組團隊精進實力

（中央社記者李晉緯台北19日電）台灣首位包辦澳網青少女單、雙打冠軍的好手梁恩碩，獲「台塑未來之星」奧援，未來計劃組成團隊協助她持續成長，她的媽媽夏碧霙表示，「希望有志同道合的教練一起加入。」

王永在創辦的台塑企業暨王詹樣公益信託2011年啟動「台塑燃星計畫」，培訓撞球、網球、桌球、羽球等潛力選手，2012年起推展「台塑未來之星」，提供資金讓選手可於世界各地征戰。

贊助目前已邁入第8年，累計贊助超過200人次，投入金額達兩億元，已取得200多座國際賽冠軍，今年「台塑燃星計畫」、「台塑未來之星」贊助2017年拿下美網、澳網、溫網3座大滿貫青少年雙打冠軍的許育修、獲得2018年澳網青少女組單、雙打雙料冠軍梁恩碩在內的31位優秀選手。