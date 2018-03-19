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中央社

台塑未來之星贊助 梁恩碩組團隊精進實力

中央社2018/03/19 16:49
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者李晉緯台北19日電）台灣首位包辦澳網青少女單、雙打冠軍的好手梁恩碩，獲「台塑未來之星」奧援，未來計劃組成團隊協助她持續成長，她的媽媽夏碧霙表示，「希望有志同道合的教練一起加入。」

王永在創辦的台塑企業暨王詹樣公益信託2011年啟動「台塑燃星計畫」，培訓撞球、網球、桌球、羽球等潛力選手，2012年起推展「台塑未來之星」，提供資金讓選手可於世界各地征戰。

贊助目前已邁入第8年，累計贊助超過200人次，投入金額達兩億元，已取得200多座國際賽冠軍，今年「台塑燃星計畫」、「台塑未來之星」贊助2017年拿下美網、澳網、溫網3座大滿貫青少年雙打冠軍的許育修、獲得2018年澳網青少女組單、雙打雙料冠軍梁恩碩在內的31位優秀選手。

梁恩碩表示，有了台塑的贊助，讓她不用再擔心經費問題，目前她每天花3、4小時在練球，並做1.5小時的體能訓練，目標是在全國中等學校運動會中，挑戰個人第3面女單金牌，全中運後再趕往參加法網。

梁恩碩提到，在經費變得比較充足後，未來可望參加一些訓練營，目前鎖定的是在中國大陸廣州星河灣的訓練營，「畢竟歐洲訓練營等級雖然較高，但也不一定適合每個人。」

梁恩碩的媽媽夏碧霙表示，去年「台塑燃星計畫」的贊助宛如及時雨，讓梁恩碩能繼續網球路，今年梁恩碩成「台塑未來之星」，獲贊助400萬元，讓她的訓練、比賽能規劃得更具彈性。

夏碧霙提到，希望未來能在台灣成立一個團隊協助梁恩碩，讓她長期在國外比賽之餘，能利用訓練的機會多留點時間在台灣，「期盼志同道合的教練加入」，讓梁恩碩能保有攻擊性強的特點，同時精進防守的能力。（編輯：張銘坤）1070319

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