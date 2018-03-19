東海火化爐戴奧辛濃度超標　議員：應立即改善

台中市文山垃圾處理場監測委員會於民國96年起委託專家學者進行文山垃圾焚化爐周圍環境監測及居民健康風險調查，至今已11年，調查工作包含焚化廠周圍空氣、土壤及植體戴奧辛，以及居民與學童尿液與指甲重金屬之健康風險評估。監督委員會與市議員何文海今天上午召開記者會，公布最新評估報告。

台中市文山垃圾處理監督委員會今(19) 且指出，台中市空氣中戴奧辛濃度有明顯下降，但卻也發現東海殯儀館火化爐的戴奧辛濃度超標，要求市府擬定改善計畫。市府民政局表示，台中市火化場的火化爐均有配置空氣汙染防制設備，每一排放管道已依規定設置相應的檢測平台，取樣檢測需委託合格的檢測廠商取樣、並送專業檢測機構檢測分析，每年空汙(戴奧辛)檢測結果均符合環保法規規定。

逢甲大學教授梁正中指出，台中市政府努力下，台中市空氣中戴奧辛濃度有明顯下降，但卻也發現台中火葬場2010年開始排放的戴奧辛指數都明顯增加。火葬場因地理位置，近年來許多民眾將土葬改為火化，加上中部地區的人口正成長，造成火化爐使用率高，可能是造成火葬場戴奧辛濃度過高主因。

市議員何文海強烈建議，市府第一要務應該加強台中市火葬場的空氣汙染防制設備，現行空氣汙染防制設備的功效必須全盤檢討，並提高火葬場煙道監測頻率，環保局也應該將監測數據放置網路上供民眾參考。近年在空氣汙染防制不遺餘力，空氣中戴奧辛濃度有大幅度下降，唯火葬場周遭監測結果汙染值超標，因此要求市政府立即改善。

中市文山垃圾處理場監督委員會主委廖振源表示，文山周邊地區常有居民反映有咳嗽問題，「我們不是反對火化爐，而是希望讓下一代可安心過日子」，要求市府提出解決方法。

民政局表示，持續努力爭取殯葬設施改善預算，東海火化場已有整體改善規劃，包括提升交通動線、停車量體等；也評估以今年度預算改善火化爐空氣汙染防制設備，並增購集塵器濾袋，將濾袋更換頻率由每年1次增為2次。希望改善當地汙染困擾，也兼顧治喪民眾民生需求，提供更優質殯葬服務。