星巴克最新12款「買一送一」喝2天！3款「星冰樂半價」：快點一起

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星巴克再度推出「夏日推薦指定品項」好友分享日，5月21日至5月22日連續2天11:00-20:00，至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯/冰熱/口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。「夏日推薦清單」指定品項為摩卡可可碎片星冰樂、焦糖可可碎片星冰樂、香草星冰樂、特選馥郁那堤、焦糖瑪奇朵、美式咖啡、冷萃咖啡、夏日冰柚冷萃咖啡、玫瑰蜜香茶那堤、醇濃抹茶那堤、經典巧克力、蜜桃茉莉風味青茶。
除了大家最愛的3款星冰樂，還推薦咖啡＋水果＋碎冰的「夏日冰柚冷萃咖啡」，經典咖啡則別錯過「特選馥郁那堤」或「香草風味那堤」，還有夏日清涼茶飲「蜜桃茉莉風味青茶」。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌CAFEiN x emis粉紅!SLAND開喝「粉紅韓妞系列」
CAFEiN最新竟然聯名韓國大勢品牌emis，隨emis POP-UP SHOP快閃店進駐台中勤美誠品，買得到人氣Logo美式棒球帽、hobo包及eco帆布袋和髮飾，現場還有CAFE!N的粉紅色!SLAND開喝「粉紅韓妞系列」，包括emis玫瑰覆盆莓CHILL!N、emis玫瑰覆盆莓拿鐵，還打造玫瑰香氣揉合清新覆盆莓的粉紅霜淇淋CHILL!N和人氣拿鐵。提醒大家，全台僅限emis快閃活動販售；emis粉紅杯套每日數量有限，用完為止。
emis !SLAND (emis POP-UP SHOP)
日期：5月17日至5月26日
地點：勤美誠品綠園道1F 台中市西區公益路68號 (公益與館前交叉路口)
時間：首週五六日 12:00-20:00、平日一到五 14:00-20:00、次週六日 12:00-20:00