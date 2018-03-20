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影／鳥松工廠大火　10公里外可視濃煙直達天際

記者陳佩琪、宋德威、郭俊暉／高雄報導2018/03/20 11:31
Uploaded by 新聞處/新聞一部/地方中心/記者郭俊暉 on 2018-03-20.

20日09時34分許，高雄市政府消防局勤務指揮中心接獲報案指稱在鳥松區水管路的一家工廠及倉庫發生火警，消防局立即派出共7個分隊13車34人前往搶救，並通知110、台電公司、環保局等相關單位前往協助救災。


▲火警現場燃燒木材及塑膠粒。（圖／記者陳佩琪攝 , 2018.03.20）


▲大量濃煙竄出。（圖／記者宋德威攝 , 2018.03.20）


▲高市消防局設立前進指揮所控管現場搶救情形。（圖／記者郭俊暉攝 , 2018.03.20）

在10公里外可視火警現場的濃煙直達天際，消防局救災人車於09時44分許抵達現場，火煙竄出火勢很大，第四大隊大隊長王宗展現場指揮搶救，警消分多面同時進行布線搶救，目前持續出水搶救中。


▲濃煙直達天際。（圖／記者陳佩琪攝 , 2018.03.20）


▲消防局出動泡沫攻擊火勢。（圖／記者宋德威攝 , 2018.03.20）


▲在國道一號高速公路上可看見濃煙直竄天際。（圖／記者郭俊暉攝 , 2018.03.20）

工廠燃燒木材及塑膠粒，燃燒面積初估大約200平方公尺，財務損失及火警發生原因將由消防局後續調查。


▲濃煙直達天際。（圖／記者宋德威攝 , 2018.03.20）

關鍵字鳥松區高市消防局
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