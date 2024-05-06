日本工程師搭台灣捷運驚呆！點名「3優點」狂讚厲害：真的好先進
日籍正妹YouTuber「Mana」頻道擁有28.1萬訂閱數，近日她帶著日本爸媽到高雄遊玩，並體驗搭乘高雄捷運、輕軌。由於Mana的爸爸是工程師，對於高雄捷運的站內設計、整體系統及QR Code車票感到驚艷不已，忍不住頻頻直呼「台灣真的太先進了。」
記者賴禹妡／綜合報導
Mana先是帶著爸媽到高雄美麗島捷運站搭乘捷運，爸爸一進站就被大廳天花板「光之穹頂」驚艷，緊接著又經過咖啡廳、畫廊等，讓他大讚車站設計非常漂亮、有特色，「日本地下鐵主要是為了商業交通的目的而去蓋的，所以不太會去考慮站內設計。」
Mana帶著爸媽要入站購票時，眾人發現高雄捷運竟是提供一張QR Code車票掃描進站，對比日本較為昂貴的磁卡進站設計，讓他忍不住驚呼高捷的車票成本很低、很先進，「真的和台灣學習很多。」此外，在等候捷運時，爸爸發現月台邊界竟是從上到下全部封起，如此一來就能避免冷氣跑掉，以及徹底預防落軌事件，「雖然這樣成本比較高，但我覺得這樣比較好。」
體驗完高雄捷運後，Mana爸爸總結心得，他認為高雄捷運給人很現代的感覺，且整體系統很厲害，還能降低成本，尤其對於QR Code車票感到印象深刻。接著Mana又帶著爸媽體驗高雄輕軌，眾人一邊搭乘一邊欣賞美景，一路上有許多融合日治時期歷史的建築與設計，讓他們多次駐足欣賞。
Mana爸爸表示，高雄輕軌明明這麼大一台，坐在車廂裡卻非常安靜、舒適，且窗戶面積也很大，可以看到沿途的風景，比起想像中更有未來感；媽媽則覺得輕軌像迪士尼樂園的遊樂設施，「光是搭車就很開心了」，狂讚輕軌的舒適度與設計。