張菲引退演藝圈6年瘋傳復出！檢場曝現實面：他的時代已過去
72歲男星檢場與歌手李翊君結婚30年，女兒王敏淳也出道當演員，在《機智校園生活-青春向前衝》有精彩演出。檢場在受訪時自爆，曾因做生意失敗，負債千萬元，張菲見狀拉了他一把，將他帶進秀場，順利將債務還清，張菲也成了他人生中的貴人。張菲從2018年至今已引退演藝圈6年，至於有沒有要勸好友復出，檢場點出現實面坦言，「根本不用，他出來幹什麼？他的時代已經過去。」
記者薛羽彤／綜合報導
據《自由時報》報導，檢場當時因投資生意失敗，慘賠上千萬元，張菲見狀對他說：「你也不是做生意的料，跟我跑舞台吧！」並承諾一天給檢場3000元薪資，讓他很快就能把債務還清。檢場先是在舞台劇演跑龍套，後來和張菲、倪敏然、徐風、羅江主持《黃金拍檔》，紅極一時。
檢場視張菲為貴人，兩人的好交情延續至今，對於張菲引退演藝圈過著退休生活，是否有意勸好友再復出？檢場坦言，張菲的時代已經過去，「留著名望，不需要出來砸了自己招牌。」他認為張菲的主持風格，年輕人不一定喜歡，現在最重要就是過好生活就好。
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