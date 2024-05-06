名單中有誰？徐巧芯拿出「傳說中的筆記本」 封面是這位
國民黨立委徐巧芯近期因大姑夫婦涉詐身陷風波，她4日表示，自己喜歡卡通人物酷洛米，酷洛米也有一本筆記本，卻被解讀為徐巧芯也有一本「死亡筆記本」。對此，徐巧芯今（6）日在臉書曬出「傳說中的筆記本」，可以看到筆記本封面就是酷洛米的圖案，就連她手上拿的筆也都是酷洛米造型。
記者王德蓉／綜合報導
徐巧芯4日受訪時被問到死亡筆記本名單，她表示自己很喜歡卡通人物酷洛米，酷洛米本來想去跟卡通角色美樂蒂做朋友，但美樂蒂就是「綠茶婊」，酷洛米本來是反派角色，但很受歡迎；她也說自己跟酷洛米一樣都是天蠍座，而酷洛米也有一個筆記本，酷洛米是她很喜歡的卡通人物，也是她效仿對象。
而社會民主黨台北市議員苗博雅指出，徐巧芯的筆記本封面應該是民進黨立委黃捷、政治評論員李正皓，翻開是政治評論員溫朗東；徐巧芯則表示，「不是，都不是，那是我的秘密，不會跟大家講，但可以說都不是他們」。
徐巧芯今（6）日中午則在臉書貼出「傳說中的筆記本」的照片，可以看到她手拿酷洛米的筆記本，就連用的筆也是酷洛米，甚是還把自己臉書大頭貼照片都換成了酷洛米，可說是完完全全的「酷洛米粉」，不過她並沒有透露這本筆記的用途。