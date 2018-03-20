遠雄擬展延大巨蛋審查會90天 北市不同意

他說，4月3日召開都審委員會已通知相關委員、地方代表及關心大巨蛋公民團體，難以更改會議時程，所以不會同意遠雄申請展延案。

林洲民受訪表示，遠雄對法規認知有誤解，都市設計審議委員會審議是針對都市防災等事項作綜合討論，不是認定建照及建築技術規則，且都發局對展延申請有准駁行政處分權責。

（中央社記者劉建邦台北20日電）北市府4月3日將召開審查會審議大巨蛋案，但遠雄不服都發局認為違反建築技術規則看法，昨提出展延會議90天申請。都發局長林洲民今天說，遠雄對法規有誤解，不會同意展延。

遠雄公司在今年2月27日掛件申請提送第4次變更設計至都審委員會審議大巨蛋案，都發局依遠雄申請在3月12日發送都審委員會開會通知單，在4月3日召開都審委員會。但遠雄昨日發函申請審議會暫緩並展延90天。

遠雄公文提及，都發局日前函文認為大巨蛋不符「建築技術規則」的第97條和127條規定，但大巨蛋核准建照是都發局依法定審查程序核發，且先前召開都審會時，都發局都未提及相關內容，都發局已違反行政程序法。

遠雄提到都審委員會不是建築技術規則的主管機關，依程序應由營建署解釋並釐清，爭議未排除前，都審會審查程序已無意義，依規定向都發局申請展延會議90天。

停工近3年的大巨蛋日前被外界發現屋頂已近完工，林洲民當時提及，大巨蛋違反「建築技術規則」第127條規定和97條規定。前者規定是針對觀眾席樓地板面應在道路路面以下7公尺；後者則是安全梯未銜接地面層。林洲民說，大巨蛋案去年通過台灣建築中心審查性能式法規，但建築技術規則還未送至台建中心審查，最好辦法就是送回重審。(編輯:孫承武)1070320