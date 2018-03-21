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娛樂

2PM俊昊轟炸式行程讓人心疼　仍抽空客串日版《記憶》

記者陳雅蘭／台北報導2018/03/21 17:32
▲俊昊（左）客串日本《記憶》。（圖／fujitvcs YouTube、KKTV , 2018.3.21）
▲俊昊（左）客串日本《記憶》。（圖／fujitvcs YouTube、KKTV , 2018.3.21）

翻拍自同名韓國電視劇的日劇《記憶》今晚日本開播，內容講述律師為求勝利不擇手段，不惜以別人的病情當把柄要脅，直到發現罹患阿茲海默症，趕緊在記憶消失之前進行最後一場人生大辯論，全力守護自己的人生價值與深愛的一切。該日劇也找來韓版男主角李聖旻、2PM俊昊客串，陣容讓人期待。

韓版《記憶》主角李聖旻以及劇中助手2PM的俊昊確定客串演出，俊昊也透露，劇中「鄭真」是他演員生涯首次擔任的重要角色，所以作品在他心中地位崇高，更談到它的故事可以反思自己錯誤，同時無法忽視周遭所發生的任何一件小事，呼籲觀眾要適時把握與人的相處，記住所感受的愛與美好。


▲日、韓版《記憶》對照圖。（圖／KKTV , 2018.3.21） 

其實俊昊的行程非常忙碌，除了剛結束日本的巡迴演唱會，以及電視劇《只是相愛的關係》拍攝，近日更接演新戲《油膩的Melo》，預計五月上檔，暑假也將展開世界巡演，現在又抽空客串日版《記憶》，轟炸式行程讓粉絲直呼心疼，希望他能保重身體。日版《記憶》今晚9點10分將在KKTV與日本零時差跟播、韓版則於平日晚間11點在緯來戲劇台播出。


▲▼俊昊客串日本《記憶》及預告。（影／擷取自fujitvcs YouTube、KKTV提供 , 2018.3.21）

關鍵字俊昊2pm記憶
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