2PM俊昊轟炸式行程讓人心疼　仍抽空客串日版《記憶》

翻拍自同名韓國電視劇的日劇《記憶》今晚日本開播，內容講述律師為求勝利不擇手段，不惜以別人的病情當把柄要脅，直到發現罹患阿茲海默症，趕緊在記憶消失之前進行最後一場人生大辯論，全力守護自己的人生價值與深愛的一切。該日劇也找來韓版男主角李聖旻、2PM俊昊客串，陣容讓人期待。

韓版《記憶》主角李聖旻以及劇中助手2PM的俊昊確定客串演出，俊昊也透露，劇中「鄭真」是他演員生涯首次擔任的重要角色，所以作品在他心中地位崇高，更談到它的故事可以反思自己錯誤，同時無法忽視周遭所發生的任何一件小事，呼籲觀眾要適時把握與人的相處，記住所感受的愛與美好。