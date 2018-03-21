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娛樂

Wanna One失言後首露面　90度鞠躬道歉

記者陳雅蘭／綜合報導2018/03/21 17:56
▲WANNA ONE為播放事故鞠躬道歉。（圖／NEWS1、華納 , 2018.3.21）
▲WANNA ONE為播放事故鞠躬道歉。（圖／NEWS1、華納 , 2018.3.21）

韓國夯團WANNA ONE出道後人氣紅翻天，但也惹來不少風波，日前才有女Rapper陸智譚爆料與該團成員姜丹尼爾交往，事後被批謊話連篇，氣得她今（21）日表示經紀公司再不出面道歉，就要舉行記者會把真相昭告天下，除此之外該團前天也出現直播事故，意外公開抱怨沒拿到薪水、無法睡覺，還口出髒話惹來外界關切，他們11人稍早現身機場出發智利錄製音樂節目，紛紛90度鞠躬道歉。

WANNA ONE 19日因新專輯上直播節目《Star Live》宣傳，未料直播前的影片遭外流，成員們不斷抱怨不自由、沒拿到薪水、賴冠霖更公布粉絲車牌號碼，要求他們不要再到他們家，舉動引起高度討論，團名還連兩天登上搜尋榜冠軍，讓網友指責新人應該更加注意禮貌與言行。他們今也隨電視台出發智利錄製音樂節目，11人現身仁川機場並排排站，90度鞠躬，似乎是為惹出的事件道歉。


▲Wanna One出道以來爭議不斷，影片外流事件登上韓國熱搜榜。（圖／NOWnews資料照 ）

除了直播事故，日前陸智譚爆料與姜丹尼爾交往，卻被批滿口謊言，惹來大批粉絲撻伐，她今天也在個人社群發文，透露事發後經紀公司YMC、CJ人間蒸發，無視她的一切聯繫，在美國還收到威脅，連她家人都不放過，更把WANNA ONE藏起來，不讓姜丹尼爾出來與她解決私事，怒喊若再不道歉，就要召開記者會把事情講清楚，她名字更登上搜尋第一，讓該團連三天負面新聞不斷。此外，Wanna One 韓語迷你二輯《0+1=1 (I PROMISE U)》今數位上架，4月20日正式發行。

關鍵字wanna one
李鴻其VS五月天石頭　當警察飆戲女星吐血淚心酸史　做公益兼尋人

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