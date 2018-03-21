Wanna One失言後首露面　90度鞠躬道歉

韓國夯團WANNA ONE出道後人氣紅翻天，但也惹來不少風波，日前才有女Rapper陸智譚爆料與該團成員姜丹尼爾交往，事後被批謊話連篇，氣得她今（21）日表示經紀公司再不出面道歉，就要舉行記者會把真相昭告天下，除此之外該團前天也出現直播事故，意外公開抱怨沒拿到薪水、無法睡覺，還口出髒話惹來外界關切，他們11人稍早現身機場出發智利錄製音樂節目，紛紛90度鞠躬道歉。

WANNA ONE 19日因新專輯上直播節目《Star Live》宣傳，未料直播前的影片遭外流，成員們不斷抱怨不自由、沒拿到薪水、賴冠霖更公布粉絲車牌號碼，要求他們不要再到他們家，舉動引起高度討論，團名還連兩天登上搜尋榜冠軍，讓網友指責新人應該更加注意禮貌與言行。他們今也隨電視台出發智利錄製音樂節目，11人現身仁川機場並排排站，90度鞠躬，似乎是為惹出的事件道歉。