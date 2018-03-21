火祭超驚險　《愛玩客》導演：根本戰地報導

藝人惟毅與任祐成主持今（21）日播出的三立外景節目《愛玩客》，到日本長野體驗傳統習俗火祭，見證日本「厄男」的火爆傳統儀式，導演在拍攝過程中差點被燒傷，堪稱是「史上最火爆的祭典」。祭典為期三天，湧進六千多名遊客，連機位都一票難求，主持人祐成就因搶不到提前抵達的機位，只能在火祭當晚匆匆趕來，幸好在祭典前一刻抵達現場。

白雪皚皚的日本長野縣，不僅是滑雪愛好者的天堂，著名的野澤溫泉村也是許多遊客前來的目的地，今（2018）年的一月份《愛玩客》拍攝團隊與村民一同過新年，參與日本三大火祭之一「道祖神祭」。流傳百年之久的傳統習俗，於每年1月13日到15日舉行，15日晚上則是火祭高潮。而所謂的「厄男」，就是年逢25歲與42歲的男性，25與42歲是日本人的犯太歲年齡，所以火祭這項習俗，就如同台灣的安太歲。