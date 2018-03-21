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娛樂

火祭超驚險　《愛玩客》導演：根本戰地報導

記者吳維書／台北報導2018/03/21 21:50
▲惟毅（左）與任祐成在大岩山日石寺冰水修行。（圖／三立提供 , 2018.3.21）
▲惟毅（左）與任祐成在大岩山日石寺冰水修行。（圖／三立提供 , 2018.3.21）

藝人惟毅與任祐成主持今（21）日播出的三立外景節目《愛玩客》，到日本長野體驗傳統習俗火祭，見證日本「厄男」的火爆傳統儀式，導演在拍攝過程中差點被燒傷，堪稱是「史上最火爆的祭典」。祭典為期三天，湧進六千多名遊客，連機位都一票難求，主持人祐成就因搶不到提前抵達的機位，只能在火祭當晚匆匆趕來，幸好在祭典前一刻抵達現場。

白雪皚皚的日本長野縣，不僅是滑雪愛好者的天堂，著名的野澤溫泉村也是許多遊客前來的目的地，今（2018）年的一月份《愛玩客》拍攝團隊與村民一同過新年，參與日本三大火祭之一「道祖神祭」。流傳百年之久的傳統習俗，於每年1月13日到15日舉行，15日晚上則是火祭高潮。而所謂的「厄男」，就是年逢25歲與42歲的男性，25與42歲是日本人的犯太歲年齡，所以火祭這項習俗，就如同台灣的安太歲。


▲《愛玩客》直擊火祭現場。（圖／三立提供 , 2018.3.21）

厄男要在48小時內用木頭、繩子親手搭建社殿，15日當晚村民會一起用火攻陷，危險程度直逼鹽水蜂炮等級，厄男為去除壞運，除慘遭灌酒，甚至還要在火堆裡求生存，讓同樣適逢厄男年齡的祐成直呼：「好險我是台灣人，不是野澤村的厄男。」祭典中，場面驚險一度混亂，導演差點被火燒到不禁直呼，「根本像戰地報導。」

關鍵字愛玩客惟毅任祐成厄男火祭
子閎稱五熊親密好友　邵翔認沒求婚日團來台賣周邊　驚見臭豆腐跟珍奶

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