花蓮凌晨連7震！恐怖「地震摩天樓」再現 台灣人全傻：幫蓋101嗎
今（27）日凌晨台灣發生多起地震，其中2:21為規模6.1、2:49規模5.8兩個最有感。根據全球地震3D即時直播圖「Earthquake 3D Live」顯示，發現到台灣地震頻率又再度突破天際線，因此有網友在PTT八卦版發問：「台灣近期地震頻率圖長這樣正常嗎？」
記者葉盛耀/綜合報導
該位網友貼出地震頻率圖，並提到0403強震之後，已經過了快一個月，但是規模5以上的餘震頻繁。台灣地震頻率已經爆表，次數疊加的區塊已經超出網頁，宛如突破天際線，包括日本在內，只見各個地殼交接處過去一個月都有地震發生，但唯有台灣「爆表」，地震次數疊加到超出網頁邊緣，有如101大樓。
鄉民看到照片也是傻眼留言：「真的讓世界看見台灣了」、「把全世界的扣打拿來我們這邊了」、「地震在幫你蓋101」、「太平洋帶最可怕的地方」、「這個月真的都睡不安穩」。
中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，這2起地震初步研判仍屬於0403地震餘震序列，因為0403地震規模大，地震序列因此做出應力調整，凌晨往北邊釋放能量，未來仍有機會出現較大規模餘震，吳建富並表示：「這樣的餘震，至少要三個月才會平緩。」