名家論壇》膝關節／《一級玩家》：來自80年代的情書

畢竟當年由他拍攝的娛樂爽片《大白鯊》到經典外星作品《E.T.外星人》、冒險作品《印第安納瓊斯》（法櫃奇兵等集）系列到破紀錄恐龍特效片《侏羅紀公園》都是票房保證，也讓觀眾認識這位當代好萊塢商業大導演。而外界都認為史匹柏只是一個搞通俗娛樂的導演時，他其實一直想證明自己的視野才情，並非只是討好觀眾的點鈔機。所以交出《紫色姐妹花》、《太陽帝國》、《辛德勒的名單》到《搶救雷恩大兵》等片。

史蒂芬史匹柏是當代通俗電影的指標人物，由他操刀拍攝《一級玩家》（Ready Player One）這部集合當代流行文化/次文化彩蛋的作品，當然讓外界非常期待。

只是這幾年史匹柏真正要拍通俗作品時，反倒老是缺了個什麼。《丁丁歷險記》或是（拍給孫女看的）《吹夢巨人》都讓人呵欠連連。那麼，要拍眾多次文化元素的《一級玩家》，史匹柏真的有本事找回昔日觀眾對他的信心嗎？

《一級玩家》的故事背景設定在2045年，故事主人翁們是靠虛擬世界裡面冒險賺賞金錢幣，才能擺脫現況困境的無助難解。虛實之間的對比，當然是令人不勝唏噓。當虛擬遠比現實有意義，那麼我們有啥好對現實迷戀？任何貧窮或是不公不義都是次要的。因為虛擬VR世界裡帶來的快感讓人上癮沈醉，逃離現實主義是多麼讓人著迷。

象徵資本主義的大企業甚至養一票軍師幕僚專門闖關打遊戲，資產身分的不同，從虛擬遊戲裡累積紅利的時間成本遠遠大勝小老百姓。現實中欠的債，還可能被分配到公司裡被分發勞動打電玩。這種體力勞動，不管是在初始的人類社會到進步萬分的未來世界，都有著相似的統治寫照。

故事的起點來自遊戲創辦人在遊戲內留下彩蛋，就看有心人能否解讀出創辦者發明遊戲的點點滴滴，藉此破關拿下億萬遺產，還能統治整個虛擬世界「綠洲」。這下子各方人馬想破頭搶解謎，就看主角如何創意解關。

《一級玩家》雖然很未來，但從開場每首歌皆是80-90年代的時代金曲，既能表示主角或故事軸心背景，也凸顯史匹柏致敬的懷舊氛圍。舉凡范海倫的「Jump」搭配男主角開場爬上跳下。轉到資本企業老闆段落時則是驚懼之淚的「世人皆有江山夢」。

全戲眾多流行文化元素（史匹柏還避嫌不敢用自己的招牌作品），如女主角開場飆車就是經典動畫《光明戰士阿基拉》中的紅色重機，其他包括《回到未來》的飛車、鐵巨人、鬼娃恰吉等電玩遊戲漫畫，幾乎每格畫面全是復古彩蛋，就看觀眾能否讀出趣味。甚至連史丹利庫柏力克的招牌鬼片《鬼店》都拿來致敬，老影迷大概會喜出望外。

片中高潮戲莫過於模型界天王「鋼彈」登場，氣勢十足，驚喜萬分，這也算照顧到新世代宅宅粉絲了。也證明史匹柏透過《一級玩家》，找回我們熟悉的80年代冒險電影天王。此外，在尋找三把闖關金鑰的同時，透露設計遊戲者透過遊戲的種種隱喻，玩遊戲不一定只是為了破關拿高分，而是要享受操作搖桿時的那份初衷玩樂喜悅。破關者除了可以更進一步明白自己能耐，還連帶重新理解創作者的社交障礙等心理側寫，這不也是編導對觀眾解讀電影的一種渴望心態呢？

●作者：膝關節／影評人。

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