華航招實習空服 立委籲莫隨意開放

華航昨天證實，與銘傳大學等4所學校合作，招24名實習空服，每月飛行60小時，實習時間1年，每學期獎學金新台幣15萬元，但實習空服要經過2個月與正式空服員一樣的訓練，並且通過考核才能上機。

（中央社記者汪淑芬台北22日電）中華航空計劃今年將與4所大學合作，招24名實習空服。時代力量立法委員洪慈庸今天在立法院交通委員會質詢時說，不是所有產業都適合用實習生，籲民航局嚴格審查，莫隨意開放。

洪慈庸認為，實習生與正式員工還是有差異，她要求民航局查一下全世界究竟是否有航空公司有實習空服先例，並嚴格審查華航實習空服案，不能隨意開放，影響消費者權益。

交通部民航局長林國顯答復，華航確實有向民航局提出申請實習空服案，民航局正請華航補充說明實習空服案是否符合教育部產學合作規定，及是否符合飛航管理規則，因空服員有適職性，上機一定要符合相關標準。

洪慈庸質疑，如果實習空服受的訓練和一般空服一樣，也通過考核，還算實習生嗎，是否有考慮乘客感受。

洪慈庸說，不是實習生不好，但實習空服上機後，要考慮有無空間與時間來帶領實習生，她認為並非每個產業都適合有實習生，例如若開放立委也有實習生，實習立委可質詢官員嗎？

林國顯說，這就是要華航說清楚的地方，如果實習空服員算正式員工，就要符合所有聘用規定，如果是實習生，飛機飛行時的最低派遣員工數，實習生不能算在內。（編輯：管中維）1070322