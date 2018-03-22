墾管處徵聘廚藝家　提升社區生態美食旅遊

墾管處表示，即日起以6至7萬元月薪，徵求對烹飪或料理的廚藝家來墾丁駐點7個月，要分別到各社區裡協助提升烹調、餐飲空間、擺盤或餐飲服務品質。需要重視食材來源，喜愛研究食材特性，擅長用餐環境和擺盤規劃設計的人，都歡迎來參加徵選活動。期待發揮美食藝術的才華，與社區共同創作出在地美味佳餚，讓飲食餐點的品質提升，增加生態旅遊的服務，相關報名簡章請上墾管處官網查詢，報名只到4月7日為止喔！

墾管處為了讓更多人看見墾丁美好的不同面向，徵求廚藝家來恆春半島駐點至少半年，希望協助社區利用在地食材開發更多美味餐點，除了能讓大家認識恆春半島的飲食文化，也能達到減少食物里程的友善環境目標，同時拓展社區生態旅遊的服務內容和價值，歡迎對烹飪料理有興趣的朋友來恆春半島大顯身手。

▲墾管處徵求廚藝家協助社區提升在地食材烹調技術及用餐品質，讓遊客體會產地到餐桌的新鮮美味。（圖／記者郭孟聰攝）

生態旅遊發展越來越純熟，有山又有海的恆春半島，蘊含極為豐富多樣的生物生態及人文故事，受到許多民眾喜愛，生態旅遊由在地解說員帶領遊客深入恆春半島各處，認識當地特有的生態之美。更有龍水、里德、港口、後灣、永靖和滿州等社區提供以在地食材製作的風味餐點，以不同季節的農作物做為食材，讓旅人們藉由飲食認識半島的節氣，感受半島的生活面貌。

▲墾管處徵求廚藝家協助社區提升在地食材烹調技術及用餐品質，讓遊客體會產地到餐桌的新鮮美味。（圖／記者郭孟聰攝）

上次辦理的「鷹空下的美好食光」，不僅帶遊客走訪滿州、港口及里德社區特殊的人文產業外，特別是晚餐讓遊客駐足在綠草如茵的牧草田，徜徉在鷹空之下，感受大地與自然的洗禮。這場特殊的風味晚宴大受歡迎，因為社區結合當地農特產，創造生態旅遊的新價值。因此希望大家享用在地風味餐來減少食物里程，達到低碳、無毒的環保飲食，體會從產地到餐桌的新鮮美味，一起來感動社區提供多元的生態旅遊服務。