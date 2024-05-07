汪小菲不要看！大S真的走花路「全身高清照曝光」 一出場美哭人
韓星具俊曄4日在華山舉辦DJ Show，老婆大S（徐熙媛）沒有到台下觀賞，不過演出一結束立刻跟老公於慶功宴會合，具俊曄與大小S粉專公開她的照片，年近半百的大S和具俊曄穿夫妻裝，即使淡出螢光幕，臉蛋、身材依然保持最佳狀態，宛如30歲出頭年輕人。網友形容離開前夫汪小菲、喊話以後「只走花路」的大S：「不出場低調再低調，一出場真的是驚為天人！」
記者楊穎軒／綜合報導
其中一張相片，大S全身入鏡，一頭長髮盤起，露出鵝蛋臉，穿船形領海軍藍條紋上衣，搭配丹寧喇叭褲、紅色圓頭鞋，率性又時髦，雖然光源有些昏暗，但已經47歲的她，掛著淺淺微笑，目測皮膚細緻無暇，四肢相當纖瘦，體態維持得宜，視覺年紀至少逆齡20歲，整個人脫胎換骨。
大S近貌久違曝光，大批網友無不歎服，嘖嘖稱奇：「跟對的人在一起就是能活得像個少女」、「渾身都充滿著愛的表情」、「身心健康後整個美到不行」、「如果是原相機的話，真的很op欸（強大之意）」、「做回自己都回春了」、「活在愛裡面」、「看到熙媛充滿幸福的笑容，美麗依舊，真是高興萬分」、「愛情的奇妙力量！」
具俊曄演出當晚，59首曲目中，包括大S的偶像劇代表作《流星花園》片尾曲〈流星雨〉，該首歌原唱為F4，具俊曄把它改編為電音Remix版，表演完後，他向全場高喊：「我愛杉菜！（大S角色名）」而大S雖然不在現場，但有送上花籃祝賀，上頭用韓文寫上「준준사랑해（俊俊我愛你）」。
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