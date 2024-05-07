人妻沒工作「靠ETF月領20萬」！老公職業跌破眼鏡：台灣女股神？

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人妻也抱怨：「但是長輩總是愛問我何時要回去上班，甚至會主動幫我找工，因為他們不知道我有被動收入，每隔幾天就會傳訊息問我找到工作了嗎？甚至還會問小孩我家在都在幹什麼，有沒有在做什麼工作，真的好想要攤牌！」
人妻手握ETF「00929」1500張！月配息高達20萬過活 老公職業變亮點
而根據該名人妻給出的資訊來看，00929在今年前三次的配息都是以0.13元計算的話，持有1500張每月大約可以領到「19萬5千元」，而如果以最新配息0.2元來計算，該名人妻在這個月20日將可以領到「30萬元」，其實根本是不用工作沒有錯。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「老公當保全月收入才三萬多，哪來的1500張資金可以買啊」、「老婆手上有1500張ETF，老公是保全三萬多，有錢人的生活真的樸實無華」、「不用攤牌啊，反正又沒住在一起，日子過得開心就好了」、「台灣女股神是妳吧？老公當保全月收入三萬多，老婆竟然有1500張00929」、「每月領這現金流還要做啥工作....」、「成本至少3000萬耶，跟老公職業反差會不會太大，感覺是繼承遺產吧」。
台股ETF吹起風潮！00929「月配息」成小資族被動收入首選
事實上，台股高股息ETF近幾年越來越火熱，其中復華台灣科技優息（00929）在2023年6月9日上市之後，短短5個月就衝破千億元規模，聲勢非常的驚人，過去每單位配息從0.11元到這個月已經達到0.2元，股民可以說是笑呵呵！以上述案例的人妻來看，前三個月每股配發0.13元時，穩定月領19萬5千元，在日前復華台灣科技優息（00929）公布最新配發金額，每股配發0.2元後，一個月可以領到多出10萬元的現金。
而小資族如果要存高股息ETF，就得慢慢的存股張數，若將張數累積起來，也能夠輕鬆的創造滾雪球的複利效果，例如一個月存一張00929，一年將可存到12張，一年可以領到的股利金額就是13500元左右，存到第7年時就已經可以年領大約12萬，也因為如此，高股息ETF才會成為許多投資小白、小資族的首選，不過投資有賺有賠，還是要注意風險唷！
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。