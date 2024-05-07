日本工程師搭台灣捷運驚呆！點名「3優點」狂讚厲害：真的好先進

人妻沒工作「靠ETF月領20萬」！老公職業跌破眼鏡：台灣女股神？

▲台灣人近來瘋存股，尤其愛投資風險較小的高存股ETF。（示意圖／取自Pexels）
▲台灣人近來瘋存股，尤其愛投資風險較小的高存股ETF。（示意圖／取自Pexels）

記者張嘉哲/綜合報導

現在的上班族除了有一份穩定的薪水之外，也會開始追求被動收入，加減能讓自己輕鬆一點！然而近日有人妻分享，自己目前已經待業一年左右，不過手上因為持有ETF「00929（復華台灣科技優息）」高達1500張的關係，所以一個月可以領到將近20萬元，根本就不需要去外面工作，但卻被親戚不斷逼問，讓她感到相當困擾。而人妻也公開自己老公的職業，結果意外成為亮點之一，引起廣大迴響。

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一名人妻在「Dcard」貼文指出「我和先生都是71年次，有兩個小孩，房貸每個月大約是2萬2左右，估計要繳到70歲，目前我就是專職家庭主婦，手上有ETF『00929』大約有1500張左右，老公的工作則是保全，一個月有三萬多，目前我顧好家裡跟孩子，不想再回職場上班」。

▲▲高股息ETF近來掀起投資熱潮。資深高息ETF 0056日前公布4/18配息0.73元，也就是1張0056可領730元現金股利。（圖／記者徐銘穗攝）
▲高股息ETF近來掀起投資熱潮，有人妻上網表示自己持有ETF高達1500張，領月配息就能過活，但家人完全不知情還要她去工作。（示意圖／記者徐銘穗攝）
人妻也抱怨：「但是長輩總是愛問我何時要回去上班，甚至會主動幫我找工，因為他們不知道我有被動收入，每隔幾天就會傳訊息問我找到工作了嗎？甚至還會問小孩我家在都在幹什麼，有沒有在做什麼工作，真的好想要攤牌！」

人妻手握ETF「00929」1500張！月配息高達20萬過活　老公職業變亮點

而根據該名人妻給出的資訊來看，00929在今年前三次的配息都是以0.13元計算的話，持有1500張每月大約可以領到「19萬5千元」，而如果以最新配息0.2元來計算，該名人妻在這個月20日將可以領到「30萬元」，其實根本是不用工作沒有錯。

▲該名人妻手上握有1500張「00929」，靠月配息每個月能領到至少19萬5千的現金流。（圖/Dcard）
▲該名人妻手上握有1500張「00929」，靠月配息每個月能領到至少19萬5千的現金流。（圖/Dcard）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「老公當保全月收入才三萬多，哪來的1500張資金可以買啊」、「老婆手上有1500張ETF，老公是保全三萬多，有錢人的生活真的樸實無華」、「不用攤牌啊，反正又沒住在一起，日子過得開心就好了」、「台灣女股神是妳吧？老公當保全月收入三萬多，老婆竟然有1500張00929」、「每月領這現金流還要做啥工作....」、「成本至少3000萬耶，跟老公職業反差會不會太大，感覺是繼承遺產吧」。

台股ETF吹起風潮！00929「月配息」成小資族被動收入首選

事實上，台股高股息ETF近幾年越來越火熱，其中復華台灣科技優息（00929）在2023年6月9日上市之後，短短5個月就衝破千億元規模，聲勢非常的驚人，過去每單位配息從0.11元到這個月已經達到0.2元，股民可以說是笑呵呵！以上述案例的人妻來看，前三個月每股配發0.13元時，穩定月領19萬5千元，在日前復華台灣科技優息（00929）公布最新配發金額，每股配發0.2元後，一個月可以領到多出10萬元的現金。

▲高股息ETF 00940、0056愈來愈夯，5月報稅季將至，律師分享存股族5招節稅，收入加股息百萬以下小資，所得稅約可少繳近2萬元。（示意圖／取自Pexels）
▲高股息ETF近幾年特別夯，其中00929在去年上市之後，短短5個月就衝破千億元規模，成為不少投資小白、小資族的投資首選。（示意圖／取自Pexels）
而小資族如果要存高股息ETF，就得慢慢的存股張數，若將張數累積起來，也能夠輕鬆的創造滾雪球的複利效果，例如一個月存一張00929，一年將可存到12張，一年可以領到的股利金額就是13500元左右，存到第7年時就已經可以年領大約12萬，也因為如此，高股息ETF才會成為許多投資小白、小資族的首選，不過投資有賺有賠，還是要注意風險唷！

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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