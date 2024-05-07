Energy簽唱會多驚人？現場沒有美眉 舒子晨：不要小看婦女的力量
「最殺唱跳男團」Energy單飛不解散15年後再度合體，牛奶、阿弟、書偉、TORO、坤達在7月小巨蛋開唱前，睽違20年，5日先於信義區舉辦第七張專輯簽唱會，人潮堪比當年萬人空巷的盛況，身為鐵粉的LuxyGirls隊長、女星舒子晨（Nikita），透露當天現場幾乎沒有年輕妹妹，清一色都是資深粉絲，直呼：「不要小看婦女的力量！」
記者楊穎軒／綜合報導
舒子晨親自拿新專輯到簽唱會現場一睹偶像Energy的風采，除了耐心排隊上台索取簽名，還拍下香堤大道廣場人山人海景況，不只舞台前的大片空地全站滿民眾，一旁兩條空中走廊也都是一個蘿蔔一個坑，滿滿駐足的大人、小孩，舒子晨激動在IG發文：「OMG！我的青春」、「不要小看婦女的力量（現場無少女）！」
此外，舒子晨表示，簽唱會現場有不少媽媽攜家帶眷，小孩跟著爸爸在原地發呆，媽媽則是情緒亢奮，先生還幫太太記錄這歷史性的一刻，她回憶，以前都是和朋友去追Energy，現在多了老公陪伴，慶幸自己有拿到限量1000張的號碼牌，否則可能要等到凌晨，但舒子晨最後還是等到半夜2點多才拿到Energy簽名專輯。
相信音樂統計，Energy簽唱會至少超過5000人湧入信義區，5位團員簽專輯和演唱會門票，凌晨3點才完成任務返家休息，成員目前身體狀況良好，手腕沒有受傷，同時回覆《NOWnews今日新聞》：「目前沒計劃第2場，感謝歌迷（當天）的等待。」
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