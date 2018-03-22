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通過「金牌農村」競賽初審　內城社區將複審

記者李清貴／宜蘭報導2018/03/22 19:25
▲內城社區以天然染材發展出植物染。（圖／內城社區提供 , 2018.03.22)
▲內城社區以天然染材發展出植物染。（圖／內城社區提供 , 2018.03.22)

宜蘭縣員山鄉內城社區參加農委會「金牌農村」競賽通過決賽初審，本月29日農委會水保局將進行現場訪察複審，而這項競賽，全國僅有22個社區進入決審。
農委會舉辦的「金牌農村」競賽，今年1月起辦理決賽，宜蘭縣政府推薦的內城社區以「三生(生產、生活、生態)」的「生活」為主軸，打造「內城產業服務園區」，將內城國小閒置教室空間整理後提供社區作為結合在地小農、休閒農業及社福團體之產業平台，這些措施獲得評審青睞，順利通過決賽初審，本月29日農委會水保局將進行現場訪察複審。

縣府農業處表示，農委會借鏡德國農村成功經驗，主辦「第一屆金牌農村競賽」，期望藉由競賽促使農村練習如何團隊合作，這項競賽分縣市初賽和全國決賽兩階段，通過縣市初賽的農村將代表該縣市參與全國決賽。

農業處同時表示，縣府推薦代表宜蘭參賽且榮獲晉級的內城社區，將閒置的內城國小校地，打造為「社區產業服務園區」，開創出一個以人為本、以在地居民生活為主軸的空間。社區的志工們，利用山村中容易獲得的自然資源─大菁(藍色)、薯榔(紅棕色)、洋蔥皮(黃色)作為天然染材，發展出植物染的拿手絕活，每一樣都提醒著大家，雖然人終究會老化，但依然可以有著豐富多彩的生活和心靈。這樣的園區也庇護著身心障礙者，雖然身體上有些不方便，但他們也可以和社會互動，在社會中找到自己的角色。

農業處進一步指出，當在地特色逐漸發揚光大，遊客就漸漸變得熙來攘往，近年來，到內城社區進行農業體驗的人數已經達到每月1萬5千人的規模，社區也特別設置了產地直銷的市集，讓消費者和生產者可以在此共存共榮。在社區組織的盡心盡力打造下，內城社區逐漸進步、邁向幸福，期待未來能在評審的青睞下，把社區的精神發揚光大。
 

關鍵字農委會金牌農村內城社區
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