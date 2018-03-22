影／國道1號中山高雲林西螺路段連環車禍

國道1號中山高速公路南向229.5公里雲林西螺路段，22日上午近11時發生4輛油罐車、貨櫃車、大貨車、自小客車連環車禍，造成1死、1重傷、3輕傷的車禍，由於肇事者傷重不治，詳細肇事原因尚未明朗，肇事的都是重型拖板車及貨櫃車，是否因未保持安全車距釀禍，肇事原因及責任，國道三隊進一步調查釐清。

家住台中市的胡姓婦人與女兒開休旅車到雲林縣斗六市找阿姨，行經西螺路段時，遭益欣通運的貨櫃車追撞，休旅車失控打滑，橫陳在道路中線，遭迎面而來的拖板車撞上，婦人身受重創，一度失去呼吸心跳，搶救後恢復意識，目前仍未脫離險境。



▲國道中山高速公路南向229.5公里雲林西螺路段發生4輛油罐車、貨櫃車、大貨車、自小客車連環車禍，事故車輛支離破碎，現場一片狼藉。（圖／國道三隊提供，2018.03.22）

益欣通運的胡姓司機開的車撞擊休旅車後，也失控往偏移撞擊前方一台油罐車（空車），胡姓司機失去呼吸、心跳，一度也搶救回來，但到晚間仍傷重不治。整起車禍共造成1死1重傷3人輕傷。



▲國道中山高速公路南向229.5公里雲林西螺路段發生4輛油罐車、貨櫃車、大貨車、自小客車連環車禍，事故車輛支離破碎，現場一片狼藉。（圖／國道三隊提供，2018.03.22）

三隊交通組長賴協駿表示，該事故初步研判是冷凍大貨車失控擦撞中線車道自小客車，再往外撞擊一輛油罐車，自小客車被撞擊後打橫，又被後方煞車不及的大貨車追撞；其中轎車接連挨撞，左側車身和車後扭曲變形。



▲國道中山高速公路南向229.5公里雲林西螺路段發生4輛油罐車、貨櫃車、大貨車、自小客車連環車禍，事故車輛支離破碎，現場一片狼藉。（圖／國道三隊提供，2018.03.22）

冷凍大貨車胡姓駕駛（43歲）四肢骨折，胸、腹部有嚴重內出血，獲救時沒生命跡象，送台大雲林分院搶救，一度被救回來，但最後仍傷重不治。另外，轎車胡姓女駕駛(50歲)送醫前無生命跡象，搶救恢復後，送彰化基督教醫院搶救，仍有生命危險。胡男的助手以及胡女的女兒輕傷，油罐車司機未就醫。



▲國道中山高速公路南向229.5公里雲林西螺路段發生4輛油罐車、貨櫃車、大貨車、自小客車連環車禍，事故車輛支離破碎，現場一片狼藉。（圖／國道三隊提供，2018.03.22）

受到重傷的還有益欣通運的胡姓司機（43歲），他不知何故，先撞上前方的休旅車，車子失控從中線車道往外側衝去，撞上外側車道由莊姓司機駕駛的油罐車，所幸是油罐車空車。



▲國道中山高速公路南向229.5公里雲林西螺路段發生4輛油罐車、貨櫃車、大貨車、自小客車連環車禍，事故車輛支離破碎，現場一片狼藉。（圖／國道三隊提供，2018.03.22）

休旅車二度遭撞，在後方的許姓拖板車司機說，他先看到前方有狀況，同時從後照鏡看到後車冒白煙，意識到大家都在煞車，自己也猛踩煞車，可惜車子仍停不下來，就撞上休旅車了。