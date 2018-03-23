東勢螢火蟲季324登場　拍照傳臉書有禮拿

出現了！出現了！天氣逐漸炎熱之際，螢火蟲已悄悄出現在東勢林場遊樂區的夜空中。場方訂於3月24日(週六)下午2點，舉辦「螢河飛光」螢火蟲季開鑼活動，為即將到來的螢火蟲季炒熱氣氛。

東勢林場遊樂區將於當天邀請陶笛、長笛和薩克風樂團演奏精彩的樂曲，以溫馨快樂的愉悅氣氛，為今(107)年的螢火蟲季揭開序幕，宣告一年一度的賞螢盛會即將開始，歡迎大家上山賞螢。場方在4月份並推出「賞螢達人」活動，只要完成拍照並上傳至林場臉書，即可獲得精美小禮物。

▲東勢林場出現的黑翅螢。(圖／東勢林場提供2018.3.23)