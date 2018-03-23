東勢螢火蟲季324登場　拍照傳臉書有禮拿

出現了！出現了！天氣逐漸炎熱之際，螢火蟲已悄悄出現在東勢林場遊樂區的夜空中。場方訂於3月24日(週六)下午2點，舉辦「螢河飛光」螢火蟲季開鑼活動，為即將到來的螢火蟲季炒熱氣氛。
東勢林場遊樂區將於當天邀請陶笛、長笛和薩克風樂團演奏精彩的樂曲，以溫馨快樂的愉悅氣氛，為今(107)年的螢火蟲季揭開序幕，宣告一年一度的賞螢盛會即將開始，歡迎大家上山賞螢。場方在4月份並推出「賞螢達人」活動，只要完成拍照並上傳至林場臉書，即可獲得精美小禮物。
▲東勢林場出現的黑翅螢。(圖／東勢林場提供2018.3.23)
場長柯杏宗指出，東勢林場遊樂區螢火蟲季的主角為「黑翅螢」，自4月初起至5月中旬晴天的夜晚，皆可欣賞到彷彿提著小燈籠滿山飛舞的「火金姑」，預估今年的高峰期約在4月中旬至4月底左右；往年高峰期的數量可達2、30萬隻，有如銀河星海般閃爍，相當的壯觀，令人目不暇給，讓看過的人都大呼過癮。
每年皆有許多遊客為了尋找螢火蟲的芳蹤，而到東勢林場朝聖；因此，東勢林場遊樂區為服務到場賞螢的遊客，特別在4、5月份每天晚上的7點和8點，各安排一場賞螢導覽解說，將由林場解說員帶領前往螢火蟲的棲息地賞螢，寓教於樂。場方自3月26日起至5月1日止，凡於平日週一至週四下午3點以後入場，推出賞螢星光票的優惠活動，還有優惠的住宿和露營專案。