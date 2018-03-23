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雲品去年EPS 3.48元創新高 每股擬配息2.7

鉅亨網2018/03/23 19:07
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飯店餐飲集團雲品 (2748-TW) 今 (23) 日公布去年財報，全年稅後純益 2.28 億元，年增 19%，創歷史新高，每股純益 (EPS) 為 3.48 元，雲品董事會也通過去年盈餘分配案，擬配發每股現金股利 2.75 元為新高，配息率近 80%，以今日收盤價 57.7 元計算，現金殖利率 4.77%。

就單季來看，雲品去年第 4 季稅後純益 8359 萬元，季增 1.5 倍，年增 45%，EPS 1.28 元，也創單季新高。

展望後市，雲品指出，不排除將母公司雲朗觀光集團旗下的飯店、市場上運作中或新建案等合適的併購標的繼續納入，藉此快速挹注強勁的業績成長。

不同於多數飯店業者去年本業表現衰退，雲品透過併購推升業績，再加上雲品日月潭溫泉酒店主打高端國旅，較不受觀光業低迷衝擊，全年客房和餐飲接單暢旺。

雲品指出，去年 5 月併入頤品大飯店新店北新館和桃園民生館，是全年營運再創歷史新高的關鍵，而雲品日月潭溫泉酒店全年平均住房率 81%，成長趨勢明確。

另一方面，旗下頤品大飯店三館的宴會 (會議、尾牙和婚宴) 去年接單桌數較年增幅高達 70%，主要是受惠於機場捷運開通的交通便利和企業辦理大型宴會回流，進入 2018 年後仍維持成長，第 1 季宴會接單量已較去年同期呈現雙位數成長。

雲品股價日 K 線圖。
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2 月工業、製造業生產指數...雄獅去年獲利創高 EPS ...

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