影音／安室奈美惠髮妝師透露驚人價碼

曾經為日本巨星安室奈美惠做髮妝造型的髮妝造型師山中康裕與另一位髮妝造型師重田大是在23日受邀到彰化建國科技大學美容系做在臺唯一一場校園2019日本流行造型髮妝示範教學。學生反應熱烈其中不乏來自日本、韓國、馬來西亞、越南、緬甸、印尼等國留學生，學生爭相要擔任大師的示範模特兒。

日本巨星安室奈美惠做一次頭髮造型要多少錢？山中康裕23日在建國科技大學講學時在學生追問下講出一個驚人的價碼，日幣30萬到50萬元，山中康裕勉勵學生要精於技藝，才會創造更高的服務價值。

建國科大美容系主任高而仕表示，為讓師生能夠提早掌握2019年日本時尚流行新資訊，美容系邀請日本巨星安室奈美惠的專屬造型師山中康裕、重田大兩位日本著名造型設計師至美容系講學一天，並發表示範2019年日本流行造型髮妝，希望能對學生的畢業專題製作及企業實習有所幫助。

山中康裕勉勵學生學技藝要有耐心，也要動腦，更要有膽識，隨時進修搜集各國的流行情報，如此才能夠彰顯服務的價值。另一位流行造型髮妝設計師重田大則表示，要做髮妝造型，先要有一把好的剪刀，想剪什麼髮型在決定後就要動剪，不能三心兩意一再猶豫，才能剪出令人賞心悅目的髮型。

兩位大師是獲邀到台灣各重要據點為業界示範講座「2019年日本流行造型髮妝」，建國科大是唯一一場校園示範講學，學生們都爭相要擔任大師的模特兒，來自日本的美容系學生仲西里菜說，在日本的美容學校根本無法聽到這種大師級的老師到校講學，機會很難得。

另一位日本學生藤原茉央說，她選擇來台灣建國科技大學攻讀美容系，沒想到這裡國際化很深，班上除了有台灣同學，也有日、韓、馬來西亞、越南、緬甸、印尼、中國港澳同學，也經常有外國的老師前來講課，十分難得。