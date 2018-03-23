地方萬花筒》影音／彰化媽庇蔭各方　分靈馬來西亞

兼任南瑤宮管理人的市長邱建富指出，天絲總廟是馬來西亞吉隆玻著名的廟宇，主祀三清道祖，4年前不幸遭祝融之災，神尊付之一炬，執事人員打聽得知台灣彰化南瑤宮旁的阿發師擅長神像雕刻，去年馬國強專程前來拜訪阿發師時，順道進入南瑤宮參拜之後，向阿發師表示要加刻一尊媽祖。

「彰化媽蔭外方」！南瑤宮媽祖靈威顯赫，海外的信眾逐年增加，馬來西亞天絲總廟分靈南瑤宮媽祖，23日在南瑤宮笨港進香即將展開的前夕，由理事主席馬國強率團前來「請火（分靈香火）」與恭迎分靈的媽祖神尊，同時參加笨港進香謝天台的儀式，南瑤宮管理人邱建富市長說，這是繼泰國、大陸、日本、美國之後，南瑤宮媽祖分靈海外第五個國家。

邱建富說，馬國強當時上香時也立即感應到媽祖希望分靈到馬來西亞，所以他當下決定照辦，請阿發師雕刻一尊媽祖在南瑤宮開光後，恭請回馬來西亞天絲總廟奉祀，這次配合南瑤宮戊戌年笨港進香的活動，專程率領10多名幹部前來參加笨港進香的謝天台儀式，同時「請火」並恭迎已開過光的分靈媽祖神尊，於24日上午迎回馬來西亞。

此外，南瑤宮戊戌年徒步笨港進香活動，將於3月24日隆重展開，23日上午舉行啟駕之前的謝天台祭典，叩謝上蒼並祈求庇佑此次進香過程平安圓滿，由進香主任委員-市長邱建富擔任主祭，進香大總理白鴻森、進香總幹事邱海暨聖三媽、新三媽、老六媽等三個媽會的大總理及籌備會幹部、各級民意代表和里長們陪祭，典禮肅穆隆重。

南瑤宮戊戌年笨港進香活動將於24日上午7時起駕，今年的往笨港進香活動，輪由聖三媽會、新三媽會與老六媽會負責舉辦，也就是所謂的「三媽年（或三媽六）」，而多年來流傳久遠一句非常有名的諺語：「大媽進香愛吃雞、二媽進香愛冤家、三媽進香愛潦溪」，因此，今年進香的重頭戲就是，鑾轎與信眾將於回程時的3月29日晚上，依照傳統慣例，自雲林縣新虎尾溪的堤防步行下濁水溪河床，展開「潦溪」的壯舉。