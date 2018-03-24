技職教育創意無限　李進勇勉適性發展

雲林縣106學年度國中技藝教育競賽頒獎及成果發表暨高中職教育博覽會24日在斗六運動公園盛大登場，技藝教育班學子展現一年來精湛的學習成果，活動熱鬧滾滾，縣長李進勇一一頒獎給技藝教育競賽得獎者，勉勵學子適性發展，美好未來無限寬廣。

李進勇表示，以前的教育勤調「萬般皆下品，惟有讀書高」，但麵包師傅吳寶春，給我們一個很大的啟發，學業不好，並不代表將來沒成就，可以透過技職教育適性發展的機會，展現天分，找到發揮潛力領域，開創無限寬廣的美好未來。

教育處長梁恩嘉表示，雲林縣106學年度於國中三年級開設132班技藝教育班，參加學生達3,482人，本縣技藝教育課程執行績效屢獲教育部肯定，105年度獲得教育部技術及職業教育甲等獎勵，106學年擬定縣級新世代農業人才培育計畫，積極於中小學開辦農業社團及農業專班。



另外，為利職業試探向下紮根教育部國教署與縣政府共同投注相當經費，分別於雲林國中及西螺國中成立區域職業試探體驗中心，提供縣內國小高年學童學期中及寒暑假全日及半日的職群體驗課程。