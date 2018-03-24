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技職教育創意無限　李進勇勉適性發展

記者洪佳伶／雲林報導2018/03/24 19:55
▲雲林縣106學年度國中技藝教育競賽頒獎及成果發表暨高中職教育博覽會24日在斗六運動公園盛大登場。（圖／雲林縣政府提供 , 2018.03.24)
▲雲林縣106學年度國中技藝教育競賽頒獎及成果發表暨高中職教育博覽會24日在斗六運動公園盛大登場。（圖／雲林縣政府提供 , 2018.03.24)

雲林縣106學年度國中技藝教育競賽頒獎及成果發表暨高中職教育博覽會24日在斗六運動公園盛大登場，技藝教育班學子展現一年來精湛的學習成果，活動熱鬧滾滾，縣長李進勇一一頒獎給技藝教育競賽得獎者，勉勵學子適性發展，美好未來無限寬廣。

李進勇表示，以前的教育勤調「萬般皆下品，惟有讀書高」，但麵包師傅吳寶春，給我們一個很大的啟發，學業不好，並不代表將來沒成就，可以透過技職教育適性發展的機會，展現天分，找到發揮潛力領域，開創無限寬廣的美好未來。

教育處長梁恩嘉表示，雲林縣106學年度於國中三年級開設132班技藝教育班，參加學生達3,482人，本縣技藝教育課程執行績效屢獲教育部肯定，105年度獲得教育部技術及職業教育甲等獎勵，106學年擬定縣級新世代農業人才培育計畫，積極於中小學開辦農業社團及農業專班。 

另外，為利職業試探向下紮根教育部國教署與縣政府共同投注相當經費，分別於雲林國中及西螺國中成立區域職業試探體驗中心，提供縣內國小高年學童學期中及寒暑假全日及半日的職群體驗課程。

活動現場由各學校結合鄉鎮特色，融入校本課程，設有動靜態體驗66個攤位，展現技藝學習成果寓教於樂，如：商管職群學生設計的烏魚子購物袋，美觀又實用；餐旅職群學生結合糖廠文化的「崇糖爆喜」甜香四溢；木工職群學生以竹藝材料提供現場嘉賓組裝體驗，既實用又具美感；設計職群學生以海洋世界的美麗與奧妙為發想，以畫作呈現海底世界的浪漫情懷；農業職群學生則設計「我栽你摘」的蔬菜盆栽DIY，讓體驗嘉賓現場組盆發揮創意。諸多豐富有趣的活動內容均提供與會來賓免費體驗，現場還可兌換精美體驗禮。 

透過這次活動，也讓參觀民眾與家長對於技藝教育有深入的了解，另外技藝班學生純熟手藝更使現場來賓留下深刻印象，對縣內技藝教育推動成效深表讚賞。

關鍵字技藝教育競賽職業試探
影音／持槍連搶兩超商　警迅速偵破徒步百年古香路　南瑤宮笨港起駕

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