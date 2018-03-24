奧運／中華隊搶奧運資格　首戰在12強賽

「這八項攸關前進2020東京奧運的比賽，是我們對於呈現前所未見，最刺激且具有意義的國際棒球、壘球競賽的一項承諾。」世界棒壘總會會長法卡利說。

在法國國家奧林匹克與體育委員會總部，所舉行的世界棒壘總會執委會會議後，世界棒壘總會公布了2020東京奧運關於棒球、壘球各六個名額，如何晉級取得參賽資格的方式，同時也已經取得國際奧會（IOC）認可通過。

「做為在日本最受歡迎的運動，棒球及壘球歷史性的回歸奧運被期待能夠帶來極大的話題性，同時能成為運動員及觀眾驚奇的經驗，所以我們能夠期待全世界上百萬的球迷能夠將他們的眼光投注在2020年的東京，同時能盡他們所能的成為參與其中的一份子。」

第一個取得2020東京奧運棒球項目的機會是世界棒壘總會旗艦競賽十二強錦標賽（Premier12）於2019年十一月，兩個奧運參賽名額將由此產生。在十二強錦標賽中，美洲名次最高的一隊，及亞洲/大洋洲（日本除外）名次最高的一隊將直接取得2020東京奧運資格，不用進行其他資格賽。 2018年底世界棒壘總會棒球世界排名前十二名的國家 （＂十二強 Premier12＂），將在這項最頂尖、全球棒球菁英的戰役中出賽。

非洲/歐洲資格賽

非洲/歐洲的資格賽將會是一個有著六個國家的錦標賽，優勝國將取得2020東京奧運參賽資格。取得參與此資格賽的權力為2019歐洲棒球錦標賽前五名的國家，以及2019非洲棒球錦標賽/資格賽的優勝國。

美洲資格賽

美洲奧運資格賽，這項包括八個國家的錦標賽，優勝國將取得2020東京奧運參賽資格，在2019世界棒壘總會十二強錦標賽中未取得2020東京奧運參賽資格的美洲代表國家，都將參與美洲奧運資格賽。目前在世界棒壘總會棒球世界排名上，前十二名的國家當中有七國為美洲國家，2019利馬泛美運動會棒球名次最高的一個，或多個，國家將加入由八個國家所形成的美洲奧運資格賽。

洲際資格賽

奧運棒球最後資格賽將會是一個由六個國家參與的世界錦標賽，這項錦標賽將會產生2020東京奧運的最後一個參賽名額。

洲際資格賽參賽資格參加國家將包括：