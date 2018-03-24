丹頂鶴被打到「爆血慘叫」　園方竟稱：像在打孩子

這是哪門子的動物飼養員？
位於中國大陸河北省的石家莊市動物園，近日驚傳有虐傷動物事件！一隻國家一級保護動物，同時也被世界保護聯盟列為是瀕危物種的丹頂鶴，竟然被發現在園內遭到一名飼養員，以棍棒毆打至鮮血狂噴、淒厲慘叫。
綜合大陸媒體報導，本月 23 日，幾名前往石家莊市動物園區內遊玩的民眾投訴，從丹頂鶴觀賞區內傳來陣陣刺耳淒厲的慘叫，靠近一看，竟發現一名飼養員手持棍棒，發狠痛毆丹頂鶴。
▲被打到噴血的丹頂鶴，傷勢慘不忍睹。（圖／翻攝自微博 , 2018.3.25）
據了解，園方表示，當天飼養丹頂鶴的園區發生了排水道堵塞的問題，飼養員趕緊拿疏通工具前往處理時，被丹頂鶴啄傷了眼睛下方，所以才「出於本能還了手」；園方解釋，丹頂鶴生性十分膽小，又正值牠們的春季發情期，才會有這樣的攻擊性行為。
報導指出，園方辯稱，飼養員僅僅是出手重了一點，「就像打孩子一樣，不小心把牠這翅膀給打傷了...」而把動物打到噴血的男飼養員，事後則怒氣沖沖地回應：「隨便！要投訴就投訴吧！」
至於慘被打到噴血的丹頂鶴，傷勢如何？園方透露，其實之後飼養員們就立刻幫牠包紮治療，「牠的精神狀態其實都挺好的！」而下重手的飼養員目前則被園方處以停職 3 個月的懲罰，並接受相關調查。