丹頂鶴被打到「爆血慘叫」　園方竟稱：像在打孩子

這是哪門子的動物飼養員？

位於中國大陸河北省的石家莊市動物園，近日驚傳有虐傷動物事件！一隻國家一級保護動物，同時也被世界保護聯盟列為是瀕危物種的丹頂鶴，竟然被發現在園內遭到一名飼養員，以棍棒毆打至鮮血狂噴、淒厲慘叫。

綜合大陸媒體報導，本月 23 日，幾名前往石家莊市動物園區內遊玩的民眾投訴，從丹頂鶴觀賞區內傳來陣陣刺耳淒厲的慘叫，靠近一看，竟發現一名飼養員手持棍棒，發狠痛毆丹頂鶴。



▲被打到噴血的丹頂鶴，傷勢慘不忍睹。（圖／翻攝自微博 , 2018.3.25）