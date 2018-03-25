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金介壽稱握侯友宜黑資料　周錫瑋：只想討論政策

記者陳志仁／新北報導2018/03/25 12:51
▲前台北縣長周錫瑋指出，現在應該討論繁榮經濟的政策，尤其美國祭出301條款，未見總統蔡英文、行政院長賴清德有積極的作為。（圖／記者陳志仁攝，2018.03.25）
▲前台北縣長周錫瑋指出，現在應該討論繁榮經濟的政策，尤其美國祭出301條款，未見總統蔡英文、行政院長賴清德有積極的作為。（圖／記者陳志仁攝，2018.03.25）

爭取國民黨新北市長提名的前新北市議員金介壽，爆料握有侯友宜在警界服務時與黑道掛勾的人證；前台北縣長周錫瑋今（25）日訪時表示，他不太了解這些的問題，只想討論繁榮新北經濟的政策，尤其美國祭出301條款恐衝擊台灣的經濟。

周錫瑋指出，現在應該討論的是，繁榮經濟的政策，尤其美國祭出301條款，未見總統蔡英文、行政院長賴清德有積極的作為；此外，無論是台灣過去曾遭美國的貿易制裁，或中國大陸未來被美國的制裁，台商在中國大陸的製程品或產品，都會受到非常大的影響。

周錫瑋認為，美國祭出301條款恐對台灣的經濟造成衝擊，建議應發展特有的經濟方式因應，包括一、發展未來的新興產業，包括人工智慧、電動車或新興的能源。二、刺激國內的經濟成長，最重要的是，要做防災型的大規模都更，讓建築業成為經濟發展的火車頭。三、發展觀光結合文創產業的方式吸引國外觀光客。

周錫瑋強調，全世界都推動低碳環保，賴清德還沒回應是否停建深澳燃煤火力發電廠？包括英國、法國及德國最慢2050年見停止燃煤的火力發電，如果賴清德執意要興建深澳燃煤火力發電廠，他當市長絕對會用地方的法律與民意，讓深澳燃煤火力發電廠「蓋不起來」。

周錫瑋說，這不是中央與地方政府之間的抗爭，而是希望蓋一個新興、有效率、健康及安全的發電廠，否則受苦的是地方民眾；所有經濟的產業是地方發展的根本，經濟產業又跟國際產的發展息息相關，繁榮新北市的經濟，才是他最主要的政策，因此只想談繁榮經濟的政策！

關鍵字周錫瑋金介壽侯友宜301條款深澳燃煤火力發電廠
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