大谷翔平砲轟勇士王牌Fried！道奇教練：他正在前所未見的活躍中
大谷翔平砲轟勇士王牌Fried！洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平，在今（6）日比賽首打席砲轟亞特蘭大勇士王牌投手Max Fried，並在最後一個打席再度開轟，上演單場雙響炮，打破道奇隊史睽違95年紀錄。總教練Dave Roberts賽後談到大谷翔平，認為他正在持續做出他們從未見過的事情。
記者林之越/綜合報導
除了和勇士王牌Max Fried的對決勝出外，大谷翔平在8局下面對後援投手A.J. Minter時，敲出個人本季最遠全壘打，飛行距離長達464英尺（約141公尺）。Dave Roberts賽後談到此轟，表示：「從沒有見過左打者可以將球打的這麼深遠，尤其是今天的風從左側吹向了右側，他不僅能擊中球，而且選球能力也很好。」
大谷翔平近況火熱，在連續兩場比賽內敲出3發全壘打，且今日比賽更是單場打出4支安打，貢獻3分打點，打擊率、全壘打數、安打數都是全聯盟第一，連教頭Dave Roberts也形容他正處在「前所未見的活躍中」。
大谷翔平則認為：「目前看起來我們球隊狀況很好，這也是很好的徵兆，希望我們可以持續贏下去。」且對於自己反方向開轟，表示：「如果我在反方向也可以敲出全壘打，我也會更有信心對各種球路進行攻擊。」
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁