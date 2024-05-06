大谷翔平單場雙轟太恐怖！25支長打　打破道奇隊史睽違95年大紀錄

（07:19更新）MLB美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊今（6）日以5:1大勝亞特蘭大勇士，日籍二刀流好手大谷翔平單場雙轟大爆發，不但4打數4安打，還有3打點，彈無虛發，大谷也打破道奇隊睽違95年以來大紀錄，在加入道奇隊的前35場，就有25支長打，不但追平前道奇傳奇球星John Henry Frederick在1929年所創下的超級紀錄，由於他8局又開轟，也是超越隊史紀錄，大谷翔平持續創下各種「道奇傳說」。 我是廣告 請繼續往下閱讀 根據大聯盟官網記者Sarah Langs指出，大谷翔平首局開轟是道奇球團自1901年後，史上第二位，可以在加入的前35場比賽，貢獻24支長打的球員，大谷今年也有10支全壘打，剛好追平此項紀錄。大谷此役擔任二棒、指定打擊，首局就轟出中外野全壘打，這發全壘打飛行速度為104.3英里，相當於167.9公里，且飛行距離為412英尺，約為125.5公里。沒想到大谷在8局又開轟，兩發全壘打都是轟到中外野過牆，挑戰最遠的全壘打距離，可見他的打擊狀況絕佳。大谷單季25發長打，也正式超越隊史紀錄。勇士隊嘗試推出左投想要壓制大谷翔平，但不管是Max Fried、A. J. Minter這樣等級的強投，也壓制不住大谷翔平的手感，並且兩人幾乎都是第一次對戰，大谷就可以在第一次對決就開轟。大谷賽前的打擊率為3成45，OPS1.044，而他本季長打25支，也被日本媒體稱為是「異次元的存在」。這場比賽後，大谷翔平不但位居大聯盟打擊、全壘打、安打都是第一，也成為最火燙的打者。更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁 大谷翔平太扯了！雙響砲狂轟4支安打3打點 助道奇5:1橫掃勇士大谷翔平轟破道奇紀錄！教頭Roberts喜獲玩具車 送真跑車有條件影／大谷翔平開轟破紀錄！Max Muncy三響砲 道奇11：2打爆勇士大谷翔平本季第8轟出爐！超越道奇主帥Dave Roberts創隊史新紀錄