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大谷翔平太扯了！雙響砲狂轟4支安打3打點　助道奇5:1橫掃勇士

▲大谷翔平太扯了！雙響砲狂轟4支安打3打點。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平太扯了！雙響砲狂轟4支安打3打點。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

（07:27更新）大谷翔平真的太扯了！美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊日及二刀流好手大谷翔平，今（6）日對上亞特蘭大勇士，不但首打席就開轟，單場4支安打，還貢獻3分打點大爆發，大谷翔平單場雙響砲，本季累積10轟，已經位居全壘打王，而且連續4季都有10轟以上演出，表現驚人，終場道奇隊以5:1擊敗勇士。大谷翔平在昨日先是打破Dave Roberts總教練所保持的日本出身球員最多轟紀錄，他還送保時捷玩具車給主帥，不過大谷打擊加溫，也看得出狀況正好。大谷賽後表示：「我只是揮我應該揮的球。」

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29歲的大谷翔平今天擔任二棒、指定打擊，首打席面對2020年勝率百分百的強投左腕Max Fried，他就轟出2分砲小試身手，這時他已經追平勇士隊Marcell Ozuna並列全壘打王，但大谷打擊腳步並未停歇，第二打席他敲出左外野安打，第三打席也敲出中外野安打上壘，展現巧打實力。

8局下第四打席，大谷翔平又面對左投A. J. Minter，但他照樣開轟，敲出中外野的特大號全壘打，這發全壘打距離為141.4公尺，相當於464英尺，是他本季轟最遠的全壘打，不但球迷都瘋狂。這也是大谷轉戰道奇後，第一次單場雙響砲。

大谷可望創下紀錄

此外大谷也連續4季都有10轟以上演出，並且幫助道奇隊以4分大比分差贏球，大谷翔平的表現，也讓球迷嘖嘖稱奇，大谷翔平去年已經在美聯單季44轟勇奪全壘打王，今年國聯他也有機會拿下全壘打王，成為亞洲第一位在大聯盟兩聯盟都拿下全壘打王的超級巨星。

大谷賽後表示：「我只是揮我應該揮的球，那個方向可以打出很遠的距離，代表我的狀態很好，這兩場對我來說是很重要的比賽。」

對於自己首度對決勇士隊投手群，但是大谷只想要發揮自己的打擊實力，對於球隊橫掃勇士，他說：「目前看起來我們球隊狀況很好，這也是很好的徵兆，希望我們可以持續贏下去。」

大谷今日表現：

打擊率.364

全壘打10本

攻擊指數OPS1.111

4打數4安打3打點1轟

①全壘打

②左外野安打

③中外野安打

④全壘打


大谷翔平小檔案：

出生日期：1994年07月05日（29歲）

身高體重：193公分、95公斤

投打習慣：右投左打

守備位置：投手、外野手

最快球速：165 km/h（2016年CS決勝輪第5戰）
　　　　　101.4 mph（美國職棒時期／2022年）

擅長球路：指叉球、滑球、曲球、沉球、掃球

出生地點：日本岩手縣水澤市（現：奧州市）

最高學歷：日本花卷東高等學校

職棒選秀：2012年日本職棒選秀會北海道日本火腿鬥士隊第一指名
　　　　　2017年美國職棒洛杉磯天使隊自由契約

簽約金　：1億日圓（約3000萬新台幣、火腿隊時期）
　　　　　231.5萬美金（約6945萬新台幣、洛杉磯天使隊時期）

參考資料：台灣棒球維基館 

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