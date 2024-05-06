大谷翔平太扯了！雙響砲狂轟4支安打3打點　助道奇5:1橫掃勇士

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8局下第四打席，大谷翔平又面對左投A. J. Minter，但他照樣開轟，敲出中外野的特大號全壘打，這發全壘打距離為141.4公尺，相當於464英尺，是他本季轟最遠的全壘打，不但球迷都瘋狂。這也是大谷轉戰道奇後，第一次單場雙響砲。
大谷可望創下紀錄
此外大谷也連續4季都有10轟以上演出，並且幫助道奇隊以4分大比分差贏球，大谷翔平的表現，也讓球迷嘖嘖稱奇，大谷翔平去年已經在美聯單季44轟勇奪全壘打王，今年國聯他也有機會拿下全壘打王，成為亞洲第一位在大聯盟兩聯盟都拿下全壘打王的超級巨星。
大谷賽後表示：「我只是揮我應該揮的球，那個方向可以打出很遠的距離，代表我的狀態很好，這兩場對我來說是很重要的比賽。」
對於自己首度對決勇士隊投手群，但是大谷只想要發揮自己的打擊實力，對於球隊橫掃勇士，他說：「目前看起來我們球隊狀況很好，這也是很好的徵兆，希望我們可以持續贏下去。」
大谷今日表現：
打擊率.364
全壘打10本
攻擊指數OPS1.111
4打數4安打3打點1轟
①全壘打
②左外野安打
③中外野安打
④全壘打
大谷翔平小檔案：
出生日期：1994年07月05日（29歲）
身高體重：193公分、95公斤
投打習慣：右投左打
守備位置：投手、外野手
最快球速：165 km/h（2016年CS決勝輪第5戰）
101.4 mph（美國職棒時期／2022年）
擅長球路：指叉球、滑球、曲球、沉球、掃球
出生地點：日本岩手縣水澤市（現：奧州市）
最高學歷：日本花卷東高等學校
職棒選秀：2012年日本職棒選秀會北海道日本火腿鬥士隊第一指名
2017年美國職棒洛杉磯天使隊自由契約
簽約金 ：1億日圓（約3000萬新台幣、火腿隊時期）
231.5萬美金（約6945萬新台幣、洛杉磯天使隊時期）
參考資料：台灣棒球維基館
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