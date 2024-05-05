莊智淵大戰林昀儒！國際賽首次交手　「桌球教父」3：0橫掃晉級　

大谷翔平轟破道奇紀錄！教頭Roberts喜獲玩具車　送真跑車有條件

▲大谷翔平開轟，超越道奇主帥Dave Roberts，成為隊史日籍球員最多轟。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平開轟，超越道奇主帥Dave Roberts，成為隊史日籍球員最多轟。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平今（5）日對戰亞特蘭大勇士，擊出本季第8支全壘打，改寫自家總教練Dave Roberts隊史日籍最多轟紀錄。賽後談到贈送主帥玩具車一事，大谷翔平笑說，如果道奇贏得世界大賽冠軍，會考慮送給Roberts一輛真正的保時捷。

我是廣告 請繼續往下閱讀
此戰大谷翔平全場5打數3安打，貢獻2分打點，包括3局下的陽春全壘打。賽後，大谷打擊率提升至.345，本季第5次達成單場3安猛打賞。他在受訪時表示：「今天的比賽打得很好，防守也很棒，剛好抓到投手球路成功敲出全壘打，而即使出局的打席也打得不錯，希望能持續這樣的表現。」

對於打破Roberts保持的隊史日籍球員最多全壘打紀錄，大谷翔平開心地說：「很高興，並希望能繼續刷新這一紀錄。」

日前大谷翔平在追平Roberts全壘打紀錄時，送給教頭一輛保時捷玩具車。今天Roberts拿著這輛小跑車出現在大谷旁邊，像媒體展示大谷贈送的禮物，「這是我的車，我會把它放在我的辦公桌上，感謝你，翔平！」

對於未來是否會送出一輛真正的保時捷，大谷翔平則笑著對記者說：「如果我們贏得了世界大賽，再來考慮吧。」

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

影／大谷翔平開轟破紀錄！Max Muncy三響砲　道奇11：2打爆勇士

大谷翔平本季第8轟出爐！超越道奇主帥Dave Roberts 創隊史新紀錄

影／大谷翔平敲安大吼！破除軟手質疑　主帥想起「Come on」激情

大谷翔平單場雙盜！「褲子破洞」被特寫　被批評的透明球褲將改版

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生