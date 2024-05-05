大谷翔平轟破道奇紀錄！教頭Roberts喜獲玩具車 送真跑車有條件
洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平今（5）日對戰亞特蘭大勇士，擊出本季第8支全壘打，改寫自家總教練Dave Roberts隊史日籍最多轟紀錄。賽後談到贈送主帥玩具車一事，大谷翔平笑說，如果道奇贏得世界大賽冠軍，會考慮送給Roberts一輛真正的保時捷。
記者路皓惟/綜合報導
此戰大谷翔平全場5打數3安打，貢獻2分打點，包括3局下的陽春全壘打。賽後，大谷打擊率提升至.345，本季第5次達成單場3安猛打賞。他在受訪時表示：「今天的比賽打得很好，防守也很棒，剛好抓到投手球路成功敲出全壘打，而即使出局的打席也打得不錯，希望能持續這樣的表現。」
對於打破Roberts保持的隊史日籍球員最多全壘打紀錄，大谷翔平開心地說：「很高興，並希望能繼續刷新這一紀錄。」
日前大谷翔平在追平Roberts全壘打紀錄時，送給教頭一輛保時捷玩具車。今天Roberts拿著這輛小跑車出現在大谷旁邊，像媒體展示大谷贈送的禮物，「這是我的車，我會把它放在我的辦公桌上，感謝你，翔平！」
對於未來是否會送出一輛真正的保時捷，大谷翔平則笑著對記者說：「如果我們贏得了世界大賽，再來考慮吧。」
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