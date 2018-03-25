seafood重出江湖　App售890　網友諷佛心價

「佛教如來宗」妙禪師父去（ 2017 ）年 9 月被媒體爆料，收下信徒供奉的勞斯萊斯名車，引發不少爭議與撻伐聲，當時妙禪將 App 下架，如今風波淡去，近日 App 重新上架，但想下載卻需花費 890 元，讓許多網友喊貴，也有人諷刺「小心業力引爆」。 一名網友在 PTT「爆卦」指出，妙禪師傅 App 於去年 9 月下架，最近風波過了，又悄悄在 apple itune 重出江湖，之前都是讓信徒免費下載，現在竟然要價 29.99 美元（折合台幣約 890 元），讓他不禁質疑：「是怎樣強大的 App 要花台幣將近 1,000 元才能入手？」「還是 seafood 有勞斯萊斯、賓利、賓士 AMG 要養，手頭缺錢阿？」

網友還表示，看了 App 的說明後發現，好像只有看法會點名的功能比較實用，其他就只是一堆照片和佛曲， App 的設計能讓信徒持續盯著妙禪的照片，就可以得到刀槍不入的金剛法力。



其他網友看後則紛紛留言：「不到 30 塊這麼便宜根本就佛心來的，感恩師父讚嘆師父」、「一定有一堆蠢蛋跑去下載」、「錢如果不是做公益能這樣收嗎」、「 1000 買功德很便宜了，你看那些加班換功德都超過 1000 」、「這功德要載好載滿」、「哇靠～還不快搶購，晚來買不到」、「師父威能透過 4G WiFi 傳送，這根本佛心價」、「用安桌的一堆窮鬼 不好意思喔 只有高級人哀鳳才有喔」。



▲「佛教如來宗」妙禪師父 App 要價 890 元。（圖／截取自 App Store )

據了解，妙禪在全台有超過 10 萬名信徒，他在 1998 年證悟成為大成就明師，立「佛教如來宗」，並組成殊勝不可思議的千手千眼觀世音團隊。