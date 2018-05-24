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NOW場明星／辛曉琪擔心被遺忘　每年都與粉絲一起旅遊

記者吳雨婕／專訪2018/05/24 11:44
▲辛曉琪專訪。（圖／記者林柏年攝 , 2018.05.23）
▲辛曉琪專訪。（圖／記者林柏年攝 , 2018.05.23）

起初聽到「想念你的笑，想念你的外套，想念你白色襪子，和你身上的味道。」在那時被動人旋律及扣人心弦的歌聲吸引，搜尋了歌曲、歌名、演唱者，「辛曉琪」這個名字從此記在腦海，從此，只要有她的歌曲必定讓人聽上一遍又一遍，毫不厭倦。

時隔12年再次踏上台北小巨蛋舞台，辛曉琪感觸很多，除了興奮、期待，還多了點其他的情緒，因為時間相隔太久，她很擔心會被歌迷遺忘，「除了曉音家族外，我不知道我其他的歌迷在哪裡。」辛曉琪帶著些許擔憂卻又期待的語氣說，看似對演唱會一切勝券在握，但早先公布要舉辦演唱會時，壓力很大，她坦白的說：「因為老闆給了我信心、依靠，他對我說：『你全心準備演唱會，票房我們來擔心就好。』」辛曉琪才如釋重負，專注在演唱會的前置作業與準備上。


▲辛曉琪睽違12年再次踏上小巨蛋舞台，一開始其實很擔心。（圖／記者林柏年攝 , 2018.05.23）

除了擔心擔心票房，辛曉琪也怕自己已被人忘記，在先前的記者會上，她四度淚灑現場，她回憶道：「我是在滾石發跡，第一場的小巨蛋是他們幫我做的，聽到老闆的現場的信心打氣，一時之間感觸就上來了。」讓我們看見辛曉琪意想不到柔情的一面，也直指每位站在螢光幕前的明星，最怕的事情－被遺忘。

但，絕對不會有人忘記辛曉琪那首〈味道〉或是〈領悟〉，歌聲中濃濃的情意，聽過一次必定忘不了。

日前她搶先推出單曲〈相信愛情〉，此首歌也是這次演唱會的主題，被問到之後會不會有專輯問世，辛曉琪保守的說，「目前先把小巨蛋做好，當然也會收集好的作品，有好的作品就會繼續錄。」這首〈相信愛情〉不只是單純的表面上看到的新作品這麼簡單，而是包含了辛曉琪的人生經歷，「歌詞裡有經過人生酸楚的痛，你還怕失去什麼呢？」邊說她似乎邊咀嚼字句，「我也在人生當中經過最痛的時期。」她的語氣不快不慢，悠悠的，就像是談論天氣一般，淡淡的、輕淺的斂下了至親過世的傷痛。


▲辛曉琪的新歌〈相信愛情〉，也是此次演唱會的主題。（圖／記者林柏年攝 , 2018.05.23）

今年已經56歲的辛曉琪，為了籌備此次演唱會，從去年11月開始運動，並維持「168」的生活方式，就是每天運動一個小時、每餐六分飽、每天睡足八小時，不過因為唱歌需要體力，所以她並沒有特別控制飲食，所以澱粉類也會吃，沒有刻意減肥，「每天運動就非常好了，會把身材keep住。」接著提到現在睡眠品質好，睡7個小時醒來都很有精神，過去就算睡滿8小時，因為睡眠品質不好，一大早起來都還是很累。

而在今年1月辛曉琪在微博透露身體微恙，睡覺時一直做夢，記者詢問狀況是否有改善，她隨即綻開微笑，神清氣爽地說：「看中醫調理好了！」當時會有那樣的情況，她也說不出什麼原因，只推測應該是擔心演唱會的事情，才會讓身體出現異樣。

至於護嗓的方式，辛曉琪提到，因為本身不抽煙、不喝酒，所以對她最重要的就是不熬夜，「作息一定要正常，平常保暖一定要做足，我會隨身攜帶圍巾。」甚至會根據情況戴口罩，忌吃冰冷的東西，不過辛曉琪笑說偶爾還是會跟朋友小酌。


▲辛曉琪分享護嗓方法。（圖／記者林柏年攝 , 2018.05.23）

演唱會的相關，辛曉琪親力親為，歌單都已經排到第7版了，但是她說還要再大洗牌一次，希望能滿足歌迷的需求，至於自己最想要唱哪一首歌，她笑說真的太難選了，所以無法做出抉擇，那、有沒有想要將哪一首歌曲獻給已逝的父母？辛曉琪不假思索的說：「只要我唱他們都會很開心，他們都會覺得很好聽。」

此外，辛曉琪透露在巡演後，預計要跟後援會「曉音家族」來個旅行，追問之下才發現，原來這是辛曉琪與追隨她20~30年歌迷的約定，「我也許會跟著他們一起環島，每年曉音家族一起去旅行，以前一年一次，全部的人集合在那個地方。」接著表示，與曉音家族已經去過了蘇美島、韓國、張家界、康定等地方。辛曉琪把每一位粉絲都當作朋友，甚至在每次商演結束，都會在房間與他們相會，隨意地聊天、敘舊。

辛曉琪巡迴演唱會於9月29日台北小巨蛋登場，門票於KKTIX熱賣中。


▲辛曉琪每年都會跟「曉音家族」後援會的人一起出遊。（圖／記者林柏年攝 , 2018.05.23）

關鍵字辛曉琪味道
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