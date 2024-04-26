七寶媽黑歷史一覽！訕笑資源班、餵孩吃山羌　違反兒少法屢遭開罰

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「林叨囝仔The Lins'Kids」七寶媽Sydney在24日開直播業配產品，結果有網友提問小孩是否在資源班？接著Sydney與兒子便開始討論，她先問兒子：「你在資源班嗎？我怎麼都不知道哈哈哈哈哈哈」，兒子後來回答：「不可能啦！我那麼聰明，以我的智商」。
七寶媽繼續問兒子班上是否有人在資源班？兒子回應「沒有，我們班一個問題兒童都沒有喔，只有稍微不正常而已，但沒有到問題兒童，絕對沒有」隨後七寶媽也發出不少笑聲，還稱「他們班沒有人在資源班啦！我有問過老師！」結果該段直播因此炎上，不僅網友感到相當不滿，許多KOL也出面撻伐。
🟡7寶媽非法導購醫療器材，衛生局開罰6萬元
去年10月中，7寶媽於粉專分享孩子氣喘發作後，使用家中噴霧器舒緩心得，粉絲下方留言「噴霧器有要開團購嗎？」7寶媽回覆「不會開團，但可以私訊我們的官方line喔！」遭網友質疑她違法導購醫材，且在粉專貼出使用噴霧器畫面有廣告之嫌。
依《醫療器材管理法》規定，未持有醫材許可證不得販賣、供應醫療器材，同法也規定，非醫療器材商不得為醫療器材廣告。高雄市衛生局19日已立即啟動調查，並於上午9點30分以電話聯繫當事人進行意見陳述並配合調查。衛生局後續經查證，發現7寶媽違反販售醫療器材事證明確，裁處6萬元罰鍰。
🟡7寶媽揹1歲嬰兒滑雪無防護，裁罰8小時親職教育課程
7寶媽2022年11月發文，可以看到7寶媽揹著老六在台南滑雪學校練習滑雪，媽媽自己身上穿著護膝、安全帽、臀部也有保護墊，嬰兒僅僅揹在她胸前，身上一點防護都沒有，媽媽還笑稱女兒很懂抓，可以看見女兒臉上充滿恐懼，手緊緊抓著媽媽，引來大批網友砲轟。
事後遭到高雄市社會局約談，並確認他們背著小孩滑雪和進行深蹲跳等行為，已違反《兒少法》第49條，裁罰8小時親職教育課程。隨後夫妻倆公開道歉，滑雪學校也發表聲明向公眾道歉。
🟡7寶媽帶孩子吃山羌生肝，遭農業局調查
7寶媽參加商業山林活動營，生吃獵人捕殺到的生山羌肝，讚「吃起來好像生魚片」，也餵孩子一起吃，影片、貼文遭網友翻出討論，高雄市社會局2023年10月表示，將依《兒童及少年福利與權益保障法》裁罰4至50小時親職教育輔導課程，至於生食部分為不適當照顧行為，會列入個案輔導。
山羌雖從保育類將為一般類，但林務署署長林華慶曾表示，不是保育類動物仍受到野生動物保育法的保護，不代表可以隨便獵捕、宰殺或虐待。
🟡7寶媽懷孕爬山骨折連累山友，再挺8月孕肚登百岳
7寶媽Sydney懷7寶時分享挺8月孕肚登百岳，共花了14小時與先生挑戰台灣百岳之一的「志佳陽大山」，吸引3萬人按讚，不過就有山友透露Sydney在懷6寶時爬山骨折，當時他曾救過她，對於她如今又懷孕爬山感到無法置信：「希望您能再次審視一下您的風險管理。」而林叨囝仔臉書隨後也發文說明，並對協助她下山而受傷的山友發聲：「若還願意跟我們聯絡，我們一定會負起責任。」