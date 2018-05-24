〈高鐵股東會〉配息0.75元小股東期望更多 董座：

台灣高鐵 (2633-TW) 今 (24) 日召開股東常會，儘管通過盈餘分配案決議將配發每股現金股利 0.75 元為歷史新高，但有小股東認為是否還可以再更多，高鐵董事長江耀宗回應，今年的現金股利已較去年增加 25%，配給股東的現金股利總額占可分配盈餘近 82%，在上市櫃公司中已偏高。

江耀宗認為，今年配發給股東的現金股利總金額 42.21 億元，占可分配盈餘 51.62 億元比重近 82%，在上市櫃公司中「屬於高的」，且今年每股現金股利較去年的 0.6 元成長 25%。

針對營運面，高鐵指出，營運進入第 11 年，去年運量持續穩定成長，全年開出 5 萬 1751 班，年增 645 班，座位利用率 65.16%，年載運人數達 6057 萬人次，續創新高，不過，江耀宗也坦言，票務收入占營收比重高達 97%，反觀如日本的鐵道公司約占 50-70%，因此，後續高鐵轉投資也是一個努力方向。